Casado promete reducir las listas de espera para pruebas médicas a un mes máximo

Actualizado 21/04/2019 17:26:31 CET

Anuncia también un calendario unificado de vacunación, tarjeta sanitaria universal y apoyo a diabéticos y celíacos

TOLEDO, 21 (EUROPA PRESS)

El líder del PP y candidato a la presidencia del Gobierno, Pablo Casado, se ha comprometido este domingo a acabar con las "colas interminables" de las listas de espera y ha anunciado que si gobierna "no habrá listas de espera para pruebas médicas de más de un mes". En su decálogo de propuestas en materia sanitaria figura la libertad de elección de médico y hospital, una tarjeta sanitaria única universal y un calendario unificado de vacunación, entre otras medidas.

En un acto en Toledo, ante unos mil afiliados y simpatizantes del PP para apoyar al partido en Castilla-La Mancha que dirige Paco Núñez, Casado ha puesto en valor el sistema público sanitario español. "Tenemos el gran lujo de tener una de las sanidades públicas mejores del mundo, prácticamente sin comparaciones", ha aseverado, para añadir que han sido "muchos años de conquistas" sociales en este sector.

Casado ha dicho que el programa de salud del PP va dirigido a la "sostenibilidad de un sistema" que "otros dejaron fundido", en alusión al Gobierno del PSOE. Así, ha señalado que cuando el PP llegó al Gobierno en 2011 se encontró con un sistema "quebrado" y "16.000 millones en facturas sin pagar", así como "200.000 personas fuera de la cobertura por ser parados de larga duración o mutualistas de otras profesiones".

Es más, ha recalcado que el PP se encontró con que "perdían mil millones de euros todos los años por el turismo sanitario" con 700.000 extranjeros cuyos países no reembolsaban sus gastos. Sin embargo, ha dicho que el Gobierno de Mariano Rajoy logró garantizar la sostenibilidad del sistema público, frenó el turismo sanitario y racionalizó el mal uso de medicamentos, entre otras cuestiones.

LIBERTAD DE ELECCIÓN DE MÉDICO Y HOSPITAL

Dicho esto, el presidente del PP ha expuesto su decálogo de propuestas en materia sanitaria. En primer lugar, ha defendido la libertad de elección de médico y hospital en toda España. "Cada español elegirá a qué medico y centro de salud quiere ir, incluido entre autonomías", ha afirmado.

Además, ha subrayado que el PP garantizará una "cartera básica de servicios sanitarios" porque, a su juicio, se tiene que "acabar" que una autonomía haya una prestación y en otra autonomía otra prestación. "Esto es un país unido y la competencia de salud es nacional", ha apostillado, para recordar que "todas" las competencias son del Estado y el título VIII de la Constitución transfiere a las autonomías la administración de las mismas.

También ha planteado una tarjeta sanitaria única en toda España y ha rechazado que por ir de vacaciones a otra región haya que sacar "una tarjeta temporal". De la misma manera, ha defendido un calendario de vacunación único en toda España para que no haya "niños vacunados en una autonomía" y en otra no.

Asimismo, Casado ha defendido un acceso a las oposiciones sin barreras lingüísticas para que los médicos "opositen donde quieren" y la lengua no sea un requisito sino un mérito. En este punto, ha subrayado como desde 2016 hasta 2108 se ha ido reduciendo el número de "mejores expedientes MIR" que solicitan Cataluña como destino.

PLAN DE DIABÉTICOS Y CELÍACOS

Entre sus propuestas, el líder del PP ha señalado que su formación quiere apoyar a esos colectivos que tienen más dificultades y con ese objetivo ha anunciado un "plan estratégico para diabéticos y celíacos para que tengan acceso a sus tratamientos en circunstancias de equidad e igualdad", con ayuda a "esas familias que tienen más coste en el día a día".

También ha anunciado que si gobierna se ocupará de los mayores y llevará a cabo un mapa de enfermos de alzheimer, ELA y cáncer. Además el PP quiere promover un plan de apoyo a los enfermos crónicos dependientes reduciendo a 30 días la lista de espera de solicitud de prestación y a los enfermos terminales mejorando las unidades de dolor y paliativos.

Casado ha avanzado además que si llega al Gobierno, y en colaboración con los presidentes autonómicos, "no habrá listas de espera para pruebas de más de un mes", de forma que se acabarán esas "colas interminables" que ha visto en comunidades como Andalucía. De hecho, ha asegurado que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, se encontró con que la socialista Susana Díaz "ocultó medio millón de andaluces de las listas de espera sanitaria".

"Por tanto, nuestro compromiso es que en un mes, esa lista de espera en todas las autonomías donde gobierne el PP y a través de las leyes a nivel nacional obligaremos al resto de autonomías, para que todos los españoles tengan derecho a esa prueba médica y, sobre todo si es quirúrgica. Si hace falta, abriendo quirófanos por la tarde como está haciendo ahora Juanma Moreno", ha proclamado.

MEDICINA RURAL Y DIGITALIZACIÓN

Asimismo, Casado ha indicado que el PP hará una apuesta por la medicina rural con "igualdad de acceso a los servicios básicos" al tiempo que promoverá la digitalización del sistema de salud con receta electrónica y expediente informático gracias a la potenciación de las nuevas tecnologías. "Con este decálogo, lo que hacemos es garantizar la equidad", ha manifestado.

Finalmente, Casado ha dicho que quería hacer un "homenaje" a los profesionales sanitarios que trabajan en España y ha dicho que si gobierna "prestigiará una profesión" cuya "responsabilidad es clave" y tiene que tener, a su juicio, "una remuneración acorde con esa responsabilidad".

De hecho, ha revelado que procede de una familia con muchos médicos y que tuvo a su hijo "muy malito" pero que gracias a profesionales "extraordinarios" todo salió "bien". "Gracias a estar en España lo he podido pagar. Esto me pasa en Estados Unidos y no tendría vidas para pagarlo", ha exclamado.