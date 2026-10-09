29N.- Comuns reclama incluir a Podemos en Frente Amplio para llegar a un acuerdo sobre la candidatura de Colau

Archivo - La exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, atiende a los medios de comunicación antes de partir a Gaza, a 12 de abril de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). La segunda misión de la Global Sumud Flotilla pospone el inicio del viaje a los próximo - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

MADRID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Comuns ha valorado el consenso que genera dentro de Sumar la opción de la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau como candidata a las elecciones generales del 29N, pero ha avisado no obstante que las negociaciones siguen abiertas y pide extender el proyecto a más partidos, entre las que cita explícitamente a Podemos, Compromís, Chunta Aragonesista y Més.

De esta forma, según han trasladado desde la formación catalana, existe una serie de premisas para avanzar en la conformación de la coalición que pasan, por ejemplo, por continuar ampliando el Frente Amplio a más fuerzas, entre las que cita a los 'morados'.

Así, se mueven en los parámetros de la exalcaldesa de la ciudad condal que este jueves dijo que estaba dispuesta a ser candidata de que Frente Amplio, pero bajo la condición de que incluyera a los 'morados' y al resto de aliados territoriales con los que Comuns han compartido grupo parlamentario en el Congreso.

"No sobra nadie", han apostillado Comuns para insistir en que quieren que estos partidos estén dentro del Frente Amplio y que se tiene que encontrar "la fórmula que mejor se adapte a su realidad". De hecho, han subrayado que "es tiempo de generosidad y apertura".

A su vez, ha afirmado que se tiene que "llegar y anunciar un acuerdo global donde todas las fuerzas se sientan representadas", lo que requiere "diálogo y discreción".

De esta forma, han desgranado que esa es su tesis para Frente Amplio y señalan que las negociaciones con Movimiento Sumar, IU y Más Madrid avanzan "en la buena dirección" para tener una coalición "fuerte y plural", pero siguen "abiertas" pese a que para ellos es una buena noticia que Colau esté dispuesta a liderar y sea un "nombre de consenso".

Las conversaciones entre los partidos de Frente Amplio tienen varios frentes abiertos y se centran en proclamar al candidato a la Presidencia, la circunscripción en la que concurrirá y los puestos que tendrán los referentes electorales de cada formación.

Y todo ello con otra variable que sería el encaje que tendría Podemos en caso de que hubiera un acuerdo de coalición con los 'morados', que insisten en celebrar unas primarias abiertas para elegir candidato --a las que se presentaría la exministra Irene Montero-- como condición de unidad con las formaciones de Frente Amplio.

El ambiente se ha vuelto convulso desde que Más Madrid planteó que la exalcaldesa de Barcelona fuera la candidata a la Presidencia del Gobierno pero encabezando la circunscripción de Barcelona, en vez de hacerlo por la capital. Esto comportaba que la titular de Sanidad, Mónica García, decaía de esa aspiración pese a haber sonado con fuerza en las quinielas. A cambio, su aspiración según apuntaron fuentes del partido es que la ministra fuera la cabeza de lista por Madrid y reservarse los primeros puestos para sus referentes.

Diversos sectores vinculados en Frente Amplio admiten que la lista de Madrid, y por ende la de Barcelona, es el principal foco de tensión y que la pretensión de Más Madrid de coparla es excesiva y habría que llegar a un equilibrio con los aliados, pero también hay voces que entienden que la formación no pueda renunciar a que García sea la cabeza de lista por Madrid.