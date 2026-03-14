Unas 4.500 personas se concentran en Madrid para pedir "parar la guerra" contra Irán

Una persona con una camiseta de 'No a la guerra' durante una manifestación pacifista, a 14 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Mateo Lanzuela - Europa Press

MADRID 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

Unas 4.500 personas, según cifras de la Delegación del Gobierno en Madrid, se han concentrado este sábado en la Plaza Juan Goytisolo de la capital convocadas por el colectivo 'Paremos la guerra' para exigir el fin de las hostilidades que afectan a varios países de Oriente Próximo desde el pasado 28 de febrero a raíz del ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán en Oriente Próximo.

Esta ha sido una de las más de 150 concentraciones convocadas en otras tantas localidades españolas contra los ataques estadounidenses e israelíes bajo el lema 'Hay que parar la guerra en Oriente Medio. No olvidar Gaza'.

El pasado jueves la plataforma convocante lanzó su manifiesto contra la contienda, que cuenta con el respaldo de más de un centenar de organizaciones, destacadas personalidades del mundo de la cultura y juristas.

En la concentración de Madrid han participado entre otros la portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar; el eurodiputado socialista José Cepeda; la co-cordinadora de Sumar, Lara Hernández, y el director de cine Benito Zambrano.

Además del 'No a la guerra' que se popularizó en 2003 con motivo de la guerra de Irak, este sábado se han escuchado otras consignas como "¿Quién decide aquí? El pueblo iraní", "Cada pueblo cada plaza, todos somos Gaza" o "Trump y Netanyahu al Tribunal Penal".

PSOE Y SUMAR

"Estamos aquí en Madrid para decir alto y claro no a la guerra", ha subrayado Lara Hernández, quien ha calificado de "ejemplar" la posición contra el conflicto que mantiene el Gobierno de coalición, pero no ha podido concretar si el llamado "escudo social" que Sumar quiere que se apruebe cuanto antes para paliar los efectos económicos del conflicto estará listo para el Consejo de Ministros del próximo martes.

Además, ha aprovechado para recalcar al expresidente del Gobierno José María Aznar, que ha reprochado al Ejecutivo que no se alinée con los "aliados" de España que, según las encuestas, "dos de cada tres españoles están en contra de la guerra". "La nuestra es una sociedad históricamente pacifista, pero si hoy gobernara el Partido Popular y Vox, estaríamos probablemente metidos en una guerra", ha apostillado la co-coordinadora de Sumar.

"Queremos sentido común, queremos razones para intentar que el Derecho Internacional se abra camino y que nunca más haya niños ni niñas que tengan que sufrir ni que ningún país vuelva a ser la alfombra de quienes pisotean los Derechos Humanos", ha indicado, por su parte el eurodiputado socialista José Cepeda.

De su lado, Benito Zambrano, ha llamado a salir a la calle, porque es "terrible quedarse en casa viendo la destrucción a través de los televisores". "Desde la cultura estamos apostando por lo mejor de lo que somos, yo creo en el ser humano", ha defendido, denunciando los intereses económicos que, a su juicio, han llevado a Estados Unidos a atacar Irán.