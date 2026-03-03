Aagesen defiende que el exalto cargo de Transición Ecológica detenido dejó el Ministerio hace "más de dos años"

Archivo - La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen, a su llegada a una sesión plenaria en el Senado, a 25 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, ha expresado su "máxima colaboración" con la justicia después de la detención este martes de un exalto cargo de Transición Ecológica en el marco de una operación por presunta corrupción medioambiental relacionada con certificados de parques eólicos y fotovoltaicos, aclarando que esta persona dejó de trabajar en el Ministerio hace más de dos años.

Así se ha pronunciado Aagesen en declaraciones a los periodistas desde el pasillo del Senado a la detención del exalto cargo de Transición Ecológica y el dueño de la empresa Forestalia en una operación desarrollada por el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona).

Aagesen ha explicado que se ha enterado de estas detenciones por los medios de comunicación, aclarando que no dispone de más información, aunque ha expresado su "máximo respeto" a las investigaciones y procedimientos policiales.

"Esa información habla de un exalto cargo que se fue del Ministerio hace más de dos años, pero ahora mismo es la única información que tengo, la que ustedes han hecho pública a lo largo del día de hoy, y por eso respeto a los procedimientos y máxima colaboración", ha sentenciado.