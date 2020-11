Ábalos dice que Bildu ha tenido "más sentido de la responsabilidad" que el PP con los Presupuestos

MADRID, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha señalado que EH Bildu ha tenido "más sentido de la responsabilidad" que el Partido Popular con los Presupuestos Generales del Estado.

En concreto, el ministro ha destacado, en una entrevista en El País, que la izquierda 'abertzale' "ha rechazado la actitud obstruccionista" del partido presidido por Pablo Casado.

Para Ábalos, es "muy importante" que un partido que "no se sentía concernido con la marcha de España tenga más visión, más responsabilidad o le parezca menos problemático llegar a un acuerdo con el PSOE, esté demostrando más capacidad de futuro que el PP".

"Si el PP hubiera estado a la altura de las circunstancias, no estaríamos hablando de esto. Me parece que Bildu hace más esfuerzo en normalizar que el que hace el PP, que se instala en cuestiones muy antiguas y de tiempos que todos queremos superar", ha criticado el socialista.

No obstante, Ábalos ha hecho hincapié en que "no hay ningún pacto" con Bildu, ya que "no hay ningún pacto de formación de Gobierno, no hay ninguna alianza". "No forman parte del Gobierno", ha sentenciado.