Ábalos disfrutó de dos chalés pagados por el entorno de Aldama a cambio de "favores" para el empresario, según el TS

Archivo - El empresario Víctor de Aldama (i) y el exministro José Luis Ábalos (d) en el banquillo de los acusados durante el juicio por el 'caso mascarillas' en el Tribunal Supremo, a 7 de abril de 2026, en Madrid (España). - Pool - Archivo

MADRID, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El exministro de Transportes José Luis Ábalos disfrutó de dos chalés pagados por el entorno del empresario Víctor de Aldama a cambio de algunos favores realizados al conseguidor del 'caso Koldo', como la concesión de una licencia de mayorista en el sector de hidrocarburos a la empresa Villafuel, propiedad de un socio de Aldama, o la publicación de una nota de prensa anticipando la concesión de un rescate del Gobierno a la aerolínea Air Europa.

Así consta en la primera sentencia del 'caso Koldo', que ha recogido Europa Press, en la que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha condenado a Ábalos a 24 años de cárcel, a su exasesor Koldo García a 19 años y a Aldama a cuatro años y medio, si bien éste último no llegará a pisar la cárcel por colaborar con la justicia.

El alto tribunal recoge que en contraprestación a las gestiones practicadas para la concesión de la mencionada licencia a Villafuel, del empresario Claudio Rivas, Aldama "había comprometido la compra de un chalé para uso y disfrute de Ábalos". Con la ayuda de Koldo, el exministro "escogió un chalé" en La Línea de la Concepción (Cádiz), según la sentencia, que enmarca estos hechos en 2021.

El Supremo señala que para "poder realizar la operación inmobiliaria" era "precisa" la "previa adquisición del inmueble", puesto que "era de propiedad ajena a los interesados". Por este motivo, según el alto tribunal, "el inmueble fue comprado por Leonor González Pano", la hija de Carmen Pano, la empresaria que dice haber llevado 90.000 euros a la sede nacional del PSOE en la madrileña calle de Ferraz.

2.500 EUROS AL MES

El contrato incluía "un precio de compraventa de 665.000 euros del que se descontarían las cantidades satisfechas en concepto de renta", que se cerró en 2.500 euros al mes. Ábalos "satisfizo la cantidad de 7.500 euros en concepto de fianza equivalente a dos meses de renta, no abonando cantidad alguna con posterioridad", según la resolución.

Tras el cese del exministro y "temiendo" que la licencia "no fuera concedida", sigue el documento, Claudio Rivas "ordenó a Leonor que reclamara las rentas" del chalet, en tanto que Ábalos "seguía siendo poseedor de la vivienda sin pagar renta alguna".

Finalmente, después de que la licencia fuera denegada, Rivas "ordenó la resolución del contrato", que se hizo efectiva a principios de 2022, de acuerdo al relato judicial.

Asimismo, el Supremo ahonda en el arrendamiento de una villa en Marbella (Málaga) en la que Ábalos y su familia "pasaron unas vacaciones" entre el 14 y el 23 de agosto de 2020, que habría sido gestionado por Aldama y Koldo "en pago a las gestiones realizadas en relación con el rescate de Air Europa".

En concreto, el alto tribunal explica que Aldama, como asesor de Air Europa --un trabajo por el que ganó 12.100 euros mensuales entre noviembre de 2019 y noviembre de 2020--, "interesó de Ábalos" y a través de Koldo García que el Ministerio de Transportes "emitiera una nota de prensa en la que, de alguna manera," se anticipara la concesión de un rescate económico del Gobierno a la aerolínea, que en aquellos momentos se estaba discutiendo en el seno del Ejecutivo.

El objetivo de Aldama era "tranquilizar a los acreedores de la aerolínea", según el Supremo. "Ábalos asumió la petición y encargó la redacción de una nota al secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Pedro Saura, quien consideró, inicialmente, improcedente la emisión de una nota de prensa formal", añade, si bien el comunicado salió finalmente el 6 de agosto.

Es en este contexto donde el Supremo ubica "el disfrute gratuito" de la vivienda por parte de Ábalos como contraprestación por el mencionado "favor", que fue sufragado por Aldama a través de Patricia Uriz, entonces esposa de Koldo, quien, en concepto de "arrendataria", realizó los pagos de la renta y la fianza del chalé por valor de 10.700 euros.

SALVOCONDUCTOS PARA MOVERSE LIBREMENTE EN PANDEMIA

Por otro lado, el alto tribunal ve probados otros "favores" que habría pedido Aldama a Ábalos, como la emisión de una serie de "salvoconductos" durante la pandemia para que determinadas personas cercanas al empresario pudieran entrar por vía aérea a España y moverse sin impedimento por el territorio nacional.

"Con tal propósito, la secretaria personal de José Luis Ábalos, con el conocimiento y consentimiento de este, estampó, con el sello del Ministerio, y firmó determinados certificados de movilidad o salvoconductos en favor de las personas que Koldo García, siguiendo las instrucciones de Víctor de Aldama, le indicaba, expresando en ellos como justificación para su emisión que iban a mantener entrevistas en el gabinete del ministro, en el Ministerio de Transportes", explica.

El Supremo, sin embargo, matiza que "no ha quedado probado que tales reuniones no se llevaran realmente a efecto", así como que se emitieran "para otras personas" más allá de las identificadas en el alto tribunal.

Por otro lado, según la resolución, ha quedado acreditado que Aldama intentó, a través de Koldo y "con la aprobación de José Luis Ábalos", que el exasesor "utilizara sus contactos" para que el empresario "se reuniera" con Carlos Moreno, entonces jefe de Gabinete de la entonces ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, al objeto de pedir el aplazamiento de una deuda que tributaria que tenía una de las empresas de Aldama.

Moreno "trasladó la petición al asesor del gabinete de la ministra, Ignacio Granados, inspector de Hacienda", aunque "no llegó a producirse aplazamiento de deuda alguna de esta sociedad", incide la resolución.