Abalos encabeza la lista de ministros con más años de condena

Ábalos recibe la condena más elevada de un exministro del Gobierno, superando a Zaplana y Rato- EPDATA

MADRID 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El exministro de Transportes José Luis Ábalos ha sido condenado este lunes a 24 años de prisión por el Tribunal Supremo por irregularidades en la compra de mascarillas en la pandemia, la pena más alta impuesta a un ministro en España, superando las de Eduardo Zaplana, José Barrionuevo, Jaume Matas y Rodrigo Rato.

Ábalos ha sido declarado culpable junto con su exasesor Koldo García de delitos de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación.

Con Ábalos, son cinco los exministros condenados a prisión en la historia reciente de España, siendo una de las más altas hasta la fecha la de Eduardo Zaplana, exministro de Trabajo y Asuntos Sociales bajo el Ejecutivo de José María Aznar entre 2002 y 2004, que fue condenado en octubre de 2024 a diez años y cinco meses de prisión por el 'caso Erial'.

ZAPLANA Y BARRIONUEVO, A DIEZ AÑOS

Zaplana fue condenado a diez años y cinco meses de prisión, así como al pago de una multa de 25 millones de euros por delitos relacionados con el blanqueo de capitales, cohecho y prevaricación en la adjudicación de las ITV valencianas.

Actualmente, Zaplana, que también fue presidente de la Generalitat Valenciana, se encuentra en libertad provisional después de que la Audiencia Provincial de Valencia apreciara que no existía riesgo de fuga, a la espera de que el Tribunal Supremo resuelva el recurso presentado por él.

Otra de las penas más elevadas fue la de José Barrionuevo, que fue ministro del Interior durante el Gobierno de Felipe González, que fue condenado en 1998 por el Tribunal Supremo a 10 años de prisión por delitos de malversación en el 'caso GAL' (Grupos Antiterroristas de Liberación) y por el secuestro del empresario Segundo Marey.

Entró en prisión en septiembre de ese mismo año, pero fue indultado unos meses después, en diciembre, por el Gobierno de José María Aznar.

RATO Y MATAS, 9 Y 8 AÑOS

Asimismo, fue condenado el que fuera ministro de Medio Ambiente del Ejecutivo de Aznar entre 2000 y 2003, Jaume Matas, a ocho años y cuatro meses de prisión por varias sentencias de los casos 'Nóos' y 'Palma Arena'.

Matas, quien también fue presidente de las Islas Baleares, ingresó en el centro penitenciario de Segovia en 2014 por delitos de fraude, prevaricación y tráfico de influencias, y en 2020 obtuvo el tercer grado.

También fue condenado Rodrigo Rato, que fue vicepresidente del Gobierno de Aznar y ministro de Economía de 1996 a 2004, que recibió una pena de cuatro años y medio de prisión por un delito continuado de apropiación indebida en el caso de las tarjetas 'black' de Caja Madrid y Bankia.

Rato ingresó en la madrileña cárcel Soto del Real en octubre de 2018 y dos años más tarde le fue concedido el tercer grado, por lo que terminó de cumplir su pena en régimen de semilibertad.

En 2024 volvió a ser condenado a cuatro años y nueve meses por delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y corrupción, aunque esta vez no ingresó en la cárcel porque ninguno de los delitos superaban los dos años de prisión.