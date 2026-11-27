El exministro de Transportes José Luis Ábalos y su antiguo asesor Koldo García entran en el Tribunal Supremo. - EUROPA PRESS

MADRID, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El exministro de Transportes José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García entraron en prisión provisional hace justo un año, en la recta final de la investigación del 'caso mascarillas' en el Tribunal Supremo por el riesgo "extremo" de fuga. Ahora, ya condenados a cárcel, confían en una respuesta favorable del Tribunal Constitucional (TC) a sus recursos de amparo y siguen con el ojo puesto en el 'caso Koldo', que se investiga en la Audiencia Nacional y donde están imputados por presuntos amaños de obras públicas.

El instructor del caso en el Supremo, el magistrado Leopoldo Puente, ordenó el 27 de noviembre de 2025 el ingreso en prisión provisional del exministro y el exasesor, en aquel momento imputados, ante la proximidad del juicio en su contra y que culminó con su condena a 24 años y tres meses de prisión para Ábalos, 19 años y medio para Koldo por amaños en los contratos públicos para la compra de material sanitario, y cuatro para el empresario y conseguidor Víctor de Aldama, si bien no llegó a pisar la cárcel por su colaboración con la justicia.

Aquel día, el magistrado detalló los "tres hitos" que le empujaron a ordenar el ingreso en prisión provisional para Koldo y Ábalos: que ya había propuesto juzgarlos ante "los consistentes indicios" de que cometieron graves delitos; "la extensión de las penas solicitadas", que "resulta tan relevante que se comenta por sí sola", y la proximidad del juicio.

Con aquella decisión, el exministro se convirtió en el primer diputado en activo en entrar en prisión, después de haber defendido que, precisamente por su condición de parlamentario, no existía riesgo de fuga. En la vistilla para revisar las medidas cautelares, el exministro dijo: "No tengo dinero ni a dónde ir".

TESTIGOS EN 'MASCARILLAS', IMPUTADOS EN EL 'CASO KOLDO'

Pocos meses después, el exministro, ya procesado, renunció a su escaño --y, por tanto, a su aforamiento ante el Supremo-- para intentar, sin éxito, que no hubiera juicio en el Supremo y que toda la causa --contratos de mascarillas y obras públicas-- siguiera investigándose en la Audiencia Nacional, donde comenzó en 2024 tras la detención del exasesor y que terminó derivando en el llamado 'caso Koldo'.

En esta causa, el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno sigue indagando en varias líneas de investigación, entre ellas los presuntos amaños de obra pública --donde está imputado el que fuera también secretario de Organización socialista Santos Cerdán-- y también los pagos en metálico del PSOE entre 2017 y 2024 para devolver gastos anticipados, que está bajo secreto.

Las últimas diligencias que se han realizado en el marco del 'caso Koldo' ocurrieron hace pocas semanas, cuando la Unidad Central Operativa (UCO) detuvo a seis personas, entre los que figuraron la pareja del exministro, Andrea de la Torre, o Cristian Corvillo, señalado como exchófer del expresidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En esta causa hay numerosos imputados que también tuvieron que sentarse ante el Tribunal Supremo en el juicio contra Ábalos y Koldo por el 'caso mascarillas', aunque esa vez como testigos, como una expareja del exministro, familiares del exasesor o empresarios.

KOLDO Y ÁBALOS SE DECLARARON INOCENTES

Durante el juicio, tanto Koldo como Ábalos defendieron su inocencia. No obstante, los magistrados les hallaron culpables de los delitos de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación, mientras que los absolvieron de prevaricación, uso de información privilegiada y falsedad.

Para el tribunal quedaron probadas irregularidades en la adjudicación de 13 millones de mascarillas por parte de entidades de Transportes como Puertos del Estado y Adif a la empresa Soluciones de Gestión, vinculada a Aldama; la remuneración mensual de 10.000 euros para "gastos fijos" de Ábalos, y la contratación de dos mujeres relacionadas con el exministro en empresas públicas, Claudia Montes y Jéssica Rodríguez, a la que la trama pagó el alquiler de un piso.

Y consideró acreditado que los tres "constituyeron una organización, en la que cada uno de ellos asumió un papel diverso y complementario, con un preciso reparto de funciones".

A su juicio, "convinieron" que, aprovechando el cargo que tenía Ábalos tanto en el Gobierno de Pedro Sánchez como de 'número tres' en el PSOE, "podría favorecer, a cambio del correspondiente beneficio económico del que todos participarían, la contratación con la Administración Pública en cuantas ocasiones hubiera oportunidad", por mercantiles promovidas por Aldama, así como facilitar al empresario "el acceso preferente a la Administración para la realización de las gestiones que precisara para sí mismo o para las referidas empresas".

ÁBALOS DIJO AL TC QUE SE LE VULNERARON OCHO DERECHOS FUNDAMENTALES

Por todo ello, además de las penas de cárcel, el tribunal impuso a Ábalos 52.500 euros de multa, 45.750 a Koldo y 72.000 a Aldama, una indemnización del exministro y su exasesor a las empresas públicas Ineco y Tragsatec en 34.450 euros y 9.500,54 euros, respectivamente, y el decomiso a los tres condenados de 430.298 euros.

Tras la condena, el exministro presentó un recurso de amparo ante el Constitucional a principios de noviembre, en el que pidió la nulidad de la sentencia del Supremo. El abogado de Ábalos puso en el foco el peso que el fallo dio a las declaraciones de Aldama. Koldo hizo lo propio en su recurso, también pendiente de ser o no admitido a trámite.

Sobre estas, el letrado del exministro defiende que la declaración de un coacusado "exige corroboración mínima por datos externos a ella sobre la participación del acusado".

Además, en el escrito remitido al TC Ábalos sostuvo que en el proceso se vulneraron hasta ocho de sus derechos fundamentales: el derecho a un juez predeterminado por la ley, a un proceso con todas las garantías, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva, a la legalidad penal y a la libertad y seguridad. Por su parte, el TC todavía no se ha pronunciado al respecto.

EN PRISIÓN HASTA 2042 Y 2040

Un día antes del cumplimiento de un año de condena, se ha conocido que el TS ha establecido la liquidación de la pena de cárcel para Ábalos el 11 de mayo de 2042 y para su exasesor Koldo García el 2 de noviembre de 2040.

Además, también este jueves, el exministro de Transportes ha interpuesto una denuncia ante la Fiscalía General del Estado contra el Gobierno de la Comunidad de Madrid, dirigido por la 'popular' Isabel Díaz Ayuso, por supuestas "irregularidades" en contratos de mascarillas durante la pandemia, por un valor que supera, según Ábalos, 133 millones de euros.

Entre otras cuestiones, el que fuera secretario de Organización del PSOE cuestiona si los contratos adjudicados "con una rapidez que limitó la competencia fueron la opción más eficiente y adecuada".

Así, ha destacado que "en muchos casos las empresas adjudicatarias no tenían experiencia ni actividad previa relacionada con la comercialización de equipos de protección sanitaria o material de emergencia". En este sentido, Ábalos también ha subrayado una supuesta "falta de documebrtación justificatoiva" de las adjudicaciones.