Ábalos renuncia a su escaño en el Congreso

Archivo - El diputado José Luis Ábalos durante una sesión plenaria - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El exministro socialista José Luis Ábalos ha presentado este miércoles su renuncia al escaño en el Congreso tras perder su recurso de apelación contra el auto del juez Leopoldo Puente del Tribunal Supremo que le envió a prisión provisional por el 'caso Koldo'.

Según ha explicado en redes sociales, considera que, en su actual situación procesal, a punto de sentarse en el banquillo de los acusados, ya no puede mantener su acta de parlamentario.

Ábalos, que actualmente formaba parte del Grupo Mixto del Congreso, ya estaba suspendido de sus derechos parlamentarios, sin sueldo ni capacidad de voto, desde que se confirmó su procesamiento. Ahora será sustituido por otro candidato del PSOE por Valencia.