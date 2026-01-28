La renuncia de Ábalos mantiene el juicio de las mascarillas en el Supremo pero podría derivar la trama de amaños a la AN

Archivo - El exministro José Luis Abalos a su llegada al Tribunal Supremo, a 27 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

La renuncia del exministro de Transportes José Luis Ábalos al acta de diputado en el Congreso, anunciada este miércoles, no afecta al juicio que tiene pendiente en el Tribunal Supremo (TS) por presuntas irregularidades en la compra de mascarillas en pandemia, previsto para abril. Sin embargo, sí puede acarrear que la otra pieza en la que se le investiga, la de presuntos amaños de obra pública, sea enviada a la Audiencia Nacional (AN) al perder su estatus de aforado, que era la condición por la que el alto tribunal entró en el caso.

El Supremo tiene la competencia para juzgar a Ábalos por las mascarillas porque la Sala de lo Penal fijó en 2014 que "en las causas con aforados la resolución judicial que acuerda la apertura del juicio oral constituye el momento en el que queda definitivamente fijada la competencia del tribunal de enjuiciamiento aunque con posterioridad a dicha fecha se haya perdido la condición de aforado".

Aplicando ese acuerdo, Ábalos tendrá que ser juzgado por el Supremo a pesar de renunciar al acta de diputado, toda vez que el magistrado instructor, Leopoldo Puente, dictó el pasado diciembre el auto de apertura de juicio oral por la presunta trama de mascarillas.

Las circunstancias habrían cambiado si el exministro hubiese dejado el escaño antes de que el Supremo acordara sentarle en el banquillo, ya que el asunto habría quedado en manos de la Audiencia Nacional, donde se empezó a investigar el 'caso Koldo'.

El instructor del Supremo acordó llevar a juicio a Ábalos, su exasesor ministerial Koldo García y el empresario Víctor de Aldama "se concertaron" para aprovechar la condición del entonces ministro y su "influencia" para "beneficiarse económicamente de la adjudicación de contratos que pudieran realizarse en el ámbito de la Administración Pública, así como para aprovechar en su beneficio económico cuantas oportunidades se les pudieran presentar de hacerlo valiéndose de dicha valiosa influencia".

RENUNCIA DESDE PRISIÓN

De cara al juicio, la Fiscalía pide 24 años de prisión para Ábalos, 19 años y medio para Koldo y siete años para Aldama. Por su parte, las acusaciones populares, lideradas por el PP, reclaman 30 años de cárcel para el exministro y su exasesor, mientras que para el empresario solicitan la misma pena que el Ministerio Público.

Tanto la Fiscalía como las acusaciones populares pidieron al magistrado que acordara el ingreso en prisión provisional de Ábalos y Koldo ante el riesgo de fuga que apreciaban. El instructor les dio la razón y envió a los dos el pasado 27 de noviembre a la cárcel de Soto del Real (Madrid), donde permanecen a la espera de ser juzgados.

El Supremo los envió a juicio después de que el pasado septiembre el magistrado instructor decidiera dividir la causa para dejar en la pieza principal las investigaciones relativas a los contratos de mascarillas y dedicar una pieza separada a la presunta trama de cobro de comisiones a cambio de obra pública, en la que además de a ellos tres también investiga al exdirigente y exdiputado socialista Santos Cerdán, varios empresarios y exdirectivos de constructoras.

Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press indican que la decisión tomada por Ábalos implica que quede en duda la competencia del Supremo para seguir investigando los presuntos amaños y sostienen que tendría que derivarse a la Audiencia Nacional. Eso sí, explican que antes de que el instructor del TS decida qué hacer con esa pieza, el alto tribunal tiene que ser notificado de la renuncia al acta.

LO QUE YA INVESTIGA LA AUDIENCIA NACIONAL

En la Audiencia Nacional, el juez Ismael Moreno indaga en varias líneas de investigación del 'caso Koldo'. La pieza principal gira en torno a las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas, aunque también ha interrogado sobre supuestas irregularidades en obras públicas a la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera y el exdirector de Carreteras Javier Herrero como investigados.

Moreno investiga además bajo secreto los pagos en efectivo realizados por el PSOE entre 2017 y 2024 a dirigentes, trabajadores y simpatizantes. En concreto, por la sospecha de que el exministro socialista y Koldo García pudieron aprovechar la falta de controles en el partido a la hora de devolver gastos anticipados con el fin de blanquear el dinero obtenido de sus presuntas actividades ilegales.

El nombre de Ábalos también ha aparecido en otra de las causas investigadas en la Audiencia Nacional, en este caso por parte del juez Santiago Pedraz. Se trata del conocido como 'caso hidrocarburos', en el que se investiga un supuesto fraude a través de la empresa Villafuel por el que está también imputado Aldama.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sostiene en uno de sus informes que la trama habría gastado un millón de euros para influir, entre otros, en el propio Ábalos. En concreto, para la adquisición del chalet de La Alcaidesa, en Cádiz, del que habría disfrutado el entonces ministro.