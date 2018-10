Abascal arremete contra Valls por rechazar pactos con Vox y Ciudadanos defiende a su candidato

Publicado 29/10/2018 13:19:05 CET

MADRID, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha arremetido este lunes contra Manuel Valls, respaldado por Ciudadanos como candidato a la alcaldía de Barcelona, por rechazar posibles pactos con Vox, tras lo cual el secretario general de Cs, José Manuel Villegas, ha salido en defensa del ex primer ministro francés.

Abascal ha criticado las declaraciones de Valls en una entrevista en 'El País' en la que aboga por establecer un "cordón sanitario" ante Vox, al que califica de "extrema derecha", y con Podemos, porque "las alianzas con los populismos de izquierdas y de derechas son peligrosas para las democracias".

El portavoz de la Ejecutiva nacional de Vox, Ignacio Garriga, ha lamentado el "descaro francés y republicano" con el que el aspirante a alcalde defiende su planteamiento. "Que sepa que nos tendrá en el Ayuntamiento de Barcelona defendiendo a los barceloneses de canteros, izquierda y franceses", le ha advertido en un mensaje en Twitter.

Más duro ha sido Abascal, que ha escrito en la misma red social: "Mira, Manolo, no tienes ni idea de lo que estás diciendo porque no tienes ni idea de lo que pasa en España. Entiendo que en Francia tampoco te aguantan, pero no es culpa nuestra. Vete a Martinica o algo".

Ante estas palabras de Garriga y Abascal, el 'número dos' de Ciudadanos ha intervenido para ponerse del lado del ex jefe del Gobierno francés, afirmando que en su partido no van a "permitir estos ataques" a Valls.

Villegas ha destacado que el candidato a la alcaldía de Barcelona es "un defensor de la Constitución, la libertad, la unión y Europa que ha luchado contra el terrorismo y los nacionalismos", y ha esperado a Vox: "Vosotros podéis quedaros con Le Pen".