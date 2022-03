Abascal compara al rey de Marruecos con Putin, un "sátrapa" que ve la "debilidad" del Gobierno e instituciones

MADRID, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha aprovechado este miércoles el debate sobre la invasión de Ucrania en el Pleno del Congreso para comparar al rey de Marruecos, Mohamed VI, con el presidente de Rusia, Vladimir Putin.

"Un sátrapa ha percibido una vez más la debilidad de nuestro Gobierno y de nuestras instituciones, igual que Putin", ha denunciado Abascal en referencia al asalto de más de 2.000 personas a la valla de Melilla que ha tenido lugar este miércoles.

El líder de Vox cree que el debate sobre la seguridad y las fronteras que ha tenido lugar en el Congreso respecto a Ucrania debería haber servido también como ocasión para plantear que España tiene "serios problemas" en sus fronteras con Marruecos. Y ha pedido el despliegue del Ejército en las vallas de Ceuta y Melilla para defender la integridad territorial y seguridad de sus ciudadanos.

Absacal ha insistido además en distinguir entre los refugiados procedentes de Ucrania y quienes intentar acceder a España desde Marruecos. "No es discriminación, distinguimos quiénes son refugiados y quiénes no --ha argumentado--. Quienes huyen de la guerra deben ser acogidos y no las oleadas de varones enviados de manera premeditada para desestabilizar naciones y asaltar fronteras".

RESPETAR LA LEGALIDAD CONSTITUCIONAL

En este contexto, Abascal ha lamentado cree que Sánchez debería "ser capaz de respetar la legalidad constitucional" en España --en referencia a las sentencias del Tribunal Constitucional contrarias a los estados de alarma y el 'cerrojazo' del Congreso-- antes que apelar a la legalidad internacional que ha sido vulnerada por Putin.

Y ha reprochado al jefe del Ejecutivo que el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, no haya publicado ningún mensaje de agradecimiento a su llamada telefónica. A su juicio, puede deberse a la "inquietud" que genera que "comunistas aliados de Putin" formen parte del Gobierno.

Como conclusión, Abascal ha despreciado las "mentiras" e intentos de "demonización" de Vox y ha preguntado a Sánchez si están dando resultado, sacando pecho de que las encuestas ya dan a su partido un porcentaje de voto superior al 20 por ciento, "pisando los talones" al PSOE, al que ha augurado que pronto superarán.