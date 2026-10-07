Abascal da el pistoletazo de salida a la precampaña este domingo en Estepona (Málaga)

El líder de Vox, Santiago Abascal, interviene durante un acto de Vox. - Alberto Paredes - Europa Press

MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El líder de Vox, Santiago Abascal, comienza la precampaña para las elecciones generales del 29 de noviembre este domingo en Estepona (Málaga), según ha anunciado la formación a través de su cuenta en la red social X.

El acto, que tendrá lugar a las 18.00 horas en el hotel Sol Marbella Estepona Atalaya Park, se celebrará en la víspera del 12 de octubre, y Vox mantiene la incógnita de si Abascal acudirá al acto central, la tradicional parada militar presidida por los reyes Felipe VI y Letizia que cada año acoge Madrid.

El líder de Vox declinó asistir el año pasado, alegando que no quería coincidir con el presidente, Pedro Sánchez, en ningún acto institucional más, y siguió el desfile a pie de calle, cerca de la madrileña Plaza de Colón.

Vox parte con buenas perspectivas para las elecciones generales del 29-N, con la mayoría de los sondeos pronosticando que doblará su representación en el Congreso y rondará los 70 escaños. Así, se perfila como socio de un gobierno de coalición con el PP. Sin embargo, Abascal apeló a la cautela el lunes y reclamó no dar los comicios por ganados para no repetir el error de 2023.