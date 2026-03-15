Abascal garantiza acuerdos con el PP en Extremadura, Aragón y CyL pero insiste en "medidas" y no en "sillones"

Archivo - El presidente de VOX, Santiago Abascal, valora los resultados de las elecciones en la sede nacional del partido. - Gabriel Luengas - Europa Press - Archivo

MADRID 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha garantizado este domingo que su formación sellará pactos con el PP en Extremadura, Aragón y Castilla y León, pero ha hecho hincapié en que quieren hablar de "medidas concretas" y no de "sillones y puestos" en los gobiernos.

"A partir de mañana, tres regiones españolas esperan urgentemente un cambio de rumbo, y lo van a tener, podemos garantizarlo, pero no nos hablen y no nos pregunten por los sillones, los puestos en el gobierno o relatos políticos", ha indicado Abascal en una breve valoración de los resultados electorales de Castilla y León, sin medios.

El líder de Vox ha insistido en que la formación tiene la mira puesta, primero, en "las medidas concretas", en abordar "medida a medida" y en "plazos de cumplimiento" para asegurarse de que el voto de los extremeños, aragoneses y castellanoleoneses "sea respetado", en línea con lo defendido en las últimas semanas. En este contexto, ha avanzado que Vox será "implacable" en la defensa del interés general y de los españoles.

Respecto al resultado electoral, Abascal se ha congratulado del incremento de Vox en número de votos, porcentaje y procuradores, siendo este proceso electoral el tercero consecutivo en registrar esta subida. En Castilla y León, Vox ha logrado 14 procuradores, uno más que en 2022, y ha pasado del 17,6% de los votos al 18,8%, su mejor porcentaje hasta la fecha. "Se demuestra que, a pesar de los innumerables y constantes intentos no hay techo para Vox", ha rematado Abascal.

La campaña electoral de Castilla y León se ha desarrollado con las negociaciones con el PP en Extremadura y Aragón de fondo, y ambas carecen de avances. Vox y el PP ya ha gobernado en coalición en estas tres regiones, pero los de Abascal rompieron los ejecutivos en 2024, por las discrepancias en torno a la acogida de menores migrantes no acompañados.

