Abascal pregunta a Sánchez si no le da vergüenza resistir y le pide elecciones limpias, pues sospecha que las "robará"

1098961.1.260.149.20260624104219 El presidente de Vox, Santiago Abascal, interviene durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 24 de junio de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha preguntado al presidente, Pedro Sánchez, "si no le da vergüenza" no haber dimitido por los presuntos casos de corrupción que afectan a su entorno y al PSOE, y le ha reclamado que convoque ya elecciones "limpias y transparentes" porque sospecha que las "adulterará" para permanecer en La Moncloa.

Durante su réplica al jefe del Ejecutivo en el Congreso, Abascal ha recriminado a Sánchez que en el pasado se presentara como "el gran campeón de la lucha contra la corrupción" de la mano del exministro de Transportes José Luis Ábalos, recientemente condenado por el Tribunal Supremo a 24 años de prisión por la trama de la compra de mascarillas durante la pandemia.

Ahora, con el también exsecretario de Organización socialista condenado y las investigaciones a su entorno familiar y político, Abascal ha preguntado a Sánchez "qué hace sentado todavía" en la bancada del Gobierno y si "no le da un mínimo y un ápice de vergüenza" aguantar en la Moncloa.

"Convoque ya elecciones", le ha reclamado. No obstante, ha asegurado que el jefe del Ejecutivo "está maniobrando para adulterar las próximas elecciones y mantenerse de forma fraudulenta en el poder". El líder de Vox ha afirmado la existencia de "una trama" para "robar" los comicios basada en el voto de españoles en el exterior.

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