Abascal recrimina a Pedro Sánchez "Chávez" su "locura" de política energética y reclama que dimita por "destruir" España

El presidente de VOX, Santiago Abascal, interviene durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 7 de mayo de 2025, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press

Insta a Feijóo a cambiar "radicalmente" para evitar que Sánchez convoque elecciones "en medio del caos y la corrupción" y las gane

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha recriminado este miércoles al presidente Pedro Sánchez, al que ha llamado "Chávez" por el exmandatario venezolano, su "locura" de política energética que, a su juicio, ha derivado en el apagón que afectó a la Península Ibérica y le ha exigido su dimisión por "destruir" España.

En su réplica a la comparecencia de Sánchez en el Congreso, Abascal ha asegurado que Sánchez "impuso" una transición energética que "no es segura y es más cara" y le llevó a la "estupidez de impulsar la destrucción de centrales" nucleares.

Además, cree que "destruyó el anterior modelo para que fuera más costoso y difícil revertir", lo que ha llamado "disparatada imposición de la agenda 'woke'" al ámbito energético. En esta línea, ha recordado que su formación había advertido de la posibilidad de apagones.

"La luz se le ha apagado a usted, no se le apagó a (Mariano) Rajoy, (José Luis Rodríguez) Zapatero, (José María) Aznar, (Felipe) González, (Leopoldo) Calvo Sotelo, (Adolfo) Suárez, (Francisco) Franco, a la República, ni a (José Antonio) Primo de Rivera", ha afeado el líder de Vox, que también se ha cuestionado si el fallo se produjo por si el presidente estaba "jugando a ser el señor de las placas solares o entretenido desenterrando muertos y rescatando viejos odios".

Asimismo, ha lamentado que el Gobierno "siga sin explicar lo que ha sucedido" y asegure que "es imposible" que no se repita "si no sabe lo que lo ha causado".

CALAMIDAD HISTÓRICA Y ANTIDEMOCRÁTICA

En esta línea, Abascal ha afirmado que "todo está amenazado" bajo el Gobierno de Sánchez, al que no ve como jefe de un Ejecutivo, sino como "calamidad histórica y antidemocrática que está destruyendo España a la misma velocidad a la que se han enriquecido" compañeros de partido y sus familiares, en alusión a los casos de corrupción que presuntamente afectan al entorno de Sánchez.

"Si Sánchez sigue, nada está asegurado: la energía, la comida, la seguridad de los hogares, la protección de sus hijos y el cuidado de sus ancianos", ha enumerado Abascal. En este contexto, ha asegurado que "no le extraña" que los españoles "hagan acopio de papel higiénico" porque Sánchez "sólo aspira a que le temamos".

Así, ha pedido la dimisión de Sánchez en reiteradas ocasiones y, mencionando otros hechos como la pandemia o los casos de corrupción, ha lamentado "el asco de Gobierno" que los españoles "han tenido que soportar".

Sin embargo, ha equiparado al jefe del Ejecutivo con los venezolanos Hugo Chávez y Nicolás Maduro y le ha preguntado si asimilará sus "métodos" y los de China respecto a la oposición. En esta línea, ha arremetido también contra la relación de España y China, "la mano" del presidente de Rusia, Vladimir Putin, para Abascal.

TORTURAR Y ENCARCELAR A LA OPOSICIÓN

"¿Sabe lo que es la democracia, que los Derechos Humanos no consisten en utilizar pronombres aleatoriamente, sino al derecho a la vida y libertad de expresión? ¿Sabe qué hacen en China con disidentes o periodistas? Sus aliados torturan, encarcelan y eliminan a los disidentes, ¿le da lástima, envidia?", ha interpelado el líder de Vox. "¿Se ven capaces de aplicar en España los métodos chavistas con la oposición?", ha preguntado también.

Abascal también ha sacado la multa de 862.000 euros que el Tribunal de Cuentas ha impuesto a Vox por donaciones irregulares, que la formación ya ha recurrido y atribuye a una persecución. "Multa absolutamente sin precedentes a ningún partido por el gravísimo delito de vender pulseras en las carpas que primero apedrearon sus fanáticos, incluso los escoltas de su vicepresidente del Gobierno, y ahora los comisarios políticos vienen a robarnos las huchas como si fueran matones gubernamentales de los años 30", ha dicho.

El líder de Vox ha concluido su intervención reiterando al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que no alcance acuerdos ni pactos con Sánchez ni el Gobierno mientras "confronta" con Vox. "No sé qué mas necesitan para no llegar más a ningún tipo de acuerdo y pacto de ninguna naturaleza con Sánchez", ha señalado.

Además, ha querido advertirle de que el jefe del Ejecutivo convocará elecciones "en medio del caos y de la corrupción" y ese escenario será suficiente para "adulterar la voluntad" de la ciudadanía. Por ello, le ha pedido que "cambie radicalmente" porque, de lo contrario, Sánchez ganará las elecciones. En esta línea, le ha tendido la mano para "colaborar todo lo necesario" para sentar a Sánchez "en el banquillo, con sus familiares, colaboradores y cómplices".