Abascal relaciona un aumento de agresiones sexuales con la inmigración ilegal y pide su expulsión y bajar la edad penal

MADRID, 24 May. (EUROPA PRESS) -

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha relacionado este martes un aumento de las agresiones sexuales con la inmigración ilegal y ha reivindicado la necesidad de bajar la edad penal, "acabar con el efecto llamada" y expulsar de España a todos los inmigrantes que cometan delitos.

"No decimos que estos delitos solo los cometan inmigrantes ilegales, pero nos dedicamos a llamar, a importar inmigrantes que no tienen nuestra cultura o tienen una cultura contraria a la nuestra, que no respetan nuestras costumbres y algunos delitos aumentado", ha explicado en una entrevista en EsRadio, recogida por Europa Press.

Según ha explicado, Vox apuesta por la expulsión de todos los inmigrantes que cometan este tipo de delitos y también propone la reducción de la edad penal. "Quien comete un delito execrable con 14 años tiene un problema y es muy difícil que con 18 o con 20 sea mejor", ha sostenido.

A su juicio, en estos casos se juntan "varios problemas", ya que se unen "las llamadas a la inmigración ilegal" con la legislación penal española, que hace "determinados monstruos que tienen una pulsión psicopática o criminal salgan y vuelvan a delinquir".