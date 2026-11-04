Abascal replica a Sánchez: "No, no todos somos iguales, algunos no tenemos las manos manchadas de sangre"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, participa en un acto de precampaña, a 4 de noviembre de 2026, en Cuenca, Castilla-La Mancha (España). - Lola Pineda - Europa Press

CUENCA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha utilizado este miércoles la reivindicación "no todos somos iguales" que el Gobierno y el PSOE hacen de la dimisión de Óscar Puente para marcar distancias con el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez: "No, no todos somos iguales, algunos no tenemos las manos manchadas de sangre por los crímenes de Urda, Adamuz, la dana y el apagón".

En un acto celebrado en la Plaza Mayor de Cuenca, Abascal ha censurado que Sánchez destaque que "no todos son iguales" tras la marcha de Puente, que ha justificado su dimisión alegando que tiene que asumir responsabilidades políticas por el accidente ferroviario de Urda (Toledo), que ha dejado casi 70 fallecidos.

Abascal cree que la reivindicación de Sánchez es "inaceptable" y ha arremetido contra el jefe del Ejecutivo. "No todos somos iguales: no gobernamos con etarras, no robamos elecciones, no alteramos el censo, no dividimos a los españoles por el bando por el que lucharon sus bisabuelos hace cien años", ha dicho.

"No proponemos la invasión de nuestras tierras, no robamos Ceuta, no tenemos las manos manchadas de sangre por los crímenes de Urda, Adamuz, la dana y el apagón", ha continuado, recalcando que son decisiones políticas y "corrupciones" las que "están detrás de las consecuencias mortales" para los españoles.

ALGUNOS DIMITEN, PERO SÁNCHEZ NO

"No todos somos iguales, Pedro, claro que no", ha añadido el dirigente de Vox, que también ha enumerado que su formación "no pondrá a los españoles los últimos de la fila ni se dedicarán a los bailecitos, a los chistecitos y a las escenas íntimas en público". "No podemos competir contigo ni con tu banda criminal, no tenemos tu maldad ni tu falta de escrúpulos", ha agregado.

En esta línea, Abascal ha invitado a Sánchez a dimitir él también. "Dice que no todos somos iguales porque algunos dimiten y él no dimite, pues tendría que dimitir", considera. También que no debería ser candidato en las elecciones generales del 29 de noviembre y ponerse a disposición judicial para ser juzgado. "Esto no acaba con una dimisión", ha advertido.

Durante el acto, acompañado del cabeza de lista por Cuenca, Iván Vélez, presidente de la Fundación DENAES (Defensa de la Nación Española), considerada el germen de Vox, el líder de la formación ha recalcado que, "por responsabilidad", no dirá a los españoles que cojan en tren, como sí ha hecho el presidente 'popular', Alberto Núñez Feijóo, tras la tragedia ferroviaria de Urda.

Al término del acto, Abascal regresa a Madrid para tener un encuentro personal con el presidente de Argentina, Javier Milei, de nuevo en la capital para participar en la Cumbre Iberoamericana.