Abascal revela que el PP no le ha llamado para relevar a Mazón y dice que tiene una opinión "bastante negativa" de Camps

MADRID 21 May. (EUROPA PRESS) -

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha revelado este miércoles que nadie del equipo del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha puesto en contacto con él para pactar la salida de Carlos Mazón, y ha afirmado que tiene una opinión "bastante negativa" de Francisco Camps.

En una entrevista concedida a 'La Mirada Crítica', recogida por Europa Press, el líder de Vox ha dicho que "en absoluto" ha recibido noticias del equipo de Feijóo para relevar al presidente de la Comunidad Valenciana, cuya gestión está muy cuestionada a raíz de la dana que arrasó varias localidades valencianas el 29 de octubre. El PP no tiene mayoría en la comunidad, por lo que depende de Vox para gobernar.

A renglón seguido, ha sido preguntado sobre si prefiere a la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, que ha sonado para sustituir a Mazón al frente del Gobierno de la autonomía, y el expresidente Francisco Camps, que se ha presentado como alternativa al actual jefe del Ejecutivo regional.

Abascal ha respondido que "no tiene el gusto" de conocer a Catalá y "apenas sabe nada de ella", para pasar a cargar contra Camps por aprobar el estatuto valenciano "en un momento terrible" y que "contribuyó a legitimar el estatuto catalán". Por tanto, ha trasladado que tiene una opinión "bastante negativa" del expresidente.

Asimismo, el líder de Vox ha recalcado que su partido pactaría con el PP tras unas elecciones generales si sus principios están recogidos en el pacto, pero ha insistido en que Vox se presenta a los comicios para "ganarlos".

"Y como los españoles todavía no han votado, nosotros no nos vamos a poner en la hipótesis de tener que apoyar a unos señores que todavía no han ganado y que además son capaces de volver a perder unas elecciones y de volver a estropear una mayoría con una campaña desastrosa como la de julio de 2023, en la que mintieron con las encuestas, las dieron por ganadas y en las que Feijóo se dedicó a ofrecer pactos a Pedro Sánchez permanentemente", ha remachado.