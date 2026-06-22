Abascal vaticina que Sánchez irá a la cárcel como Ábalos cuando acabe su mandato: "Sabe ahora el futuro que le espera"

Archivo - El presidente de Vox, Santiago Abascal - Gabriel Luengas - Europa Press - Archivo

MADRID 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha pronosticado este lunes que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, acabará en prisión cuando deje la Presidencia, tal y como el exministro José Luis Ábalos, condenado a 24 años de cárcel por irregularidades en la compra de mascarillas en la pandemia.

El Tribunal Supremo ha hecho pública la sentencia contra el exministro de Transportes durante esta jornada, y también ha condenado a su exasesor Koldo García a 19 años y al empresario Víctor de Aldama a cuatro años y medio de prisión. "Los magistrados que les juzgaron consideran que los tres acusados conformaron una organización criminal con reparto de funciones que cometió "graves" delitos de corrupción.

En un vídeo compartido a través de su cuenta en la red social X, Abascal ha puesto el foco en que Ábalos fue "la mano derecha" de Sánchez, elegido "para presentar una moción de censura que en la que decían que venían a luchar contra la corrupción", y ministro de su Gobierno. La condena, a su juicio, "hace que Sánchez sepa perfectamente qué futuro le espera en cuanto abandone el poder".

En este contexto, Abascal ha querido alertar de nuevo sobre que Sánchez "va a hacer todo lo que pueda, absolutamente todo, con tal de mantenerse en el poder a cualquier precio". El líder de Vox lanza esta advertencia regularmente, y acusa al presidente de buscar alterar el censo electoral con la regularización de migrantes y la Ley de Nietos para sabotear las elecciones.