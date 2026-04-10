La Abogacía Española apuesta por el uso responsable de la IA y apela al deber de verificación del abogado

El presidente de la Abogacía Española, Salvador González, posa para Europa Press, a 26 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consejo General de la Abogacía Española ha aprobado este viernes una circular que regula "la elaboración, firma y entrega de escritos jurídicos generados con asistencia de Inteligencia Artificial (IA) generativa" para esclarecer las obligaciones de los abogados.

Con dicha circular, según una nota de prensa de la Abogacía, se apela a la "responsabilidad profesional" y al deber de verificar al información y controlar la herramienta de IA por parte de los letrados.

"La IA es una herramienta auxiliar y no un sustituto del abogado", se precisa en la circular, que advierte de los "riesgos" que puede acarrear. "No debe operar como un sustituto del profesional de la abogacía, sino como una función auxiliar, sujeta además a supervisión humana", subraya.

La circular ahonda sobre "qué derechos se ganan" y "agilizan la defensa" y "qué hechos se ponen en cuestión con su uso", ha asegurado su presidente, Salvador González, en rueda de prensa.

González ha aseverado que la IA "va a ser una herramienta muy importante para dar seguridad al ciudadano, que acude a un profesional que está sometido a una potestad disciplinaria y que tiene un comportamiento ético",

EL USO DE LA IA EN LA ABOGACÍA ESTÁ PERMITIDO

Por su parte, el presidente de la Comisión de Deontología Profesional de la Abogacía Española, Manuel Mata, ha asegurado que la IA es "una tecnología absolutamente disruptiva que va a cambiar de modo muy importante el ejercicio profesional de la abogacía".

Mata ha señalado que los problemas que puede generar la IA "ya existían con Internet", pero con "la Inteligencia Artificial se multiplican exponencialmente", a la vez que ha incidido en que el uso de la IA está permitido para los abogados y ha asegurado que crecerá de forma "exponencial": "Esto es un tsunami".

El dirigente ha incidido en que el uso de la IA en la abogacía esta permitido y ha asegurado que crecerá de forma "exponencial": "Esto es un Tsunami".

"Los juzgados y los tribunales tienen de momento una cautela, porque ellos son quienes deciden", ha advertido Mata, al tiempo que ha alertado del riesgo de sesgos que puede tener una IA.

Mata ha hecho hincapié en "la deslealtad profesional" que supone un mal uso de la IA y ha insistido en "la utilización crítica de la tecnología".

"Debe haber un control, una supervisión y un análisis crítico del resultado que te da esa herramienta", ha señalado y ha indicado que una "mala praxis" por el uso de la IA puede generar infracciones graves que pueden acarrear "la suspensión del ejercicio profesional entre más de 15 días y menos de un año".

Entre las recomendaciones del documento, el Consejo aconseja que los abogados conozcan a fondo las herramientas de IA, no utilicen resultados sin revisión completa y contrasten siempre con fuentes jurídicas fiables.

DISFUNCIONES EN LA LEY DE EFICIENCIA

Respecto a la ley de eficiencia que entró en vigor en 2025, el presidente de la Abogacía ha aseverado que "se están produciendo disfunciones en muchos puntos de España" y ha reclamado una comisión de calidad para "conseguir que la Administración de Justicia mejore".

"Hay disfunciones que causan indefensión", ha lamentado González y ha insistido en analizar las problemáticas para "abordarlas y hacer una propuesta de mejora".

LA REGULARIZACIÓN DE INMIGRANTES: "LA OPORTUNIDAD DE SU VIDA"

Por otra parte, el presidente de la Abogacía ha señalado que la semana que viene tendrá lugar "el primer pistoletazo" de regularización extraordinaria de migrantes en España, un proceso destinado "a una población muy vulnerable".

La Abogacía ha insistido en "la necesidad de garantizar que los trámites de extranjería sean claros, transparentes y gestionados por profesionales especializados, con el objetivo de proteger derechos y prevenir fraudes".

"Vamos a estar encima de todo el proceso dando seguridad" jurídica, ha apostillado González, que ha matizado que esta "es su oportunidad, es su vida y la de sus familias en un momento crítico".

Asimismo, ha insistido en pedir "certezas" al Gobierno y en el compromiso de la abogacía para "sacar del tablero de juego a todos los oportunistas y a todos los fraudulentos".

El presidente ha asegurado que la Abogacía está preparada desde "antes que la reforma estuviera en la cabeza del Gobierno" y ha señalado que hay "28.000 abogados formados en extranjería" que "están comprometidos con ese trabajo y están en la primera línea".