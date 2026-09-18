Archivo - Abogacía Española y mutualistas elaboran propuestas sobre el reglamento de la Pasarela al RETA - ABOGACÍA ESPAÑOLA - Archivo

MADRID 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Abogacía Española ha reunido este viernes a asociaciones, colectivos y al sindicato de mutualistas para avanzar conjuntamente en la preparación de su próximo encuentro con la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, fijado para el 22 de septiembre, y consensuar las "propuestas elaboradas durante las últimas semanas" sobre el reglamento de la Pasarela al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA).

En la reunión, el presidente de la Abogacía Española, Salvador González, acompañado por el presidente de la Comisión de Previsión Social, Ignacio Gally, ha informado sobre su última cita con Saiz, según ha trasladado en un comunicado difundido este viernes.

En dicho encuentro, González solicitó formalmente que la tramitación del reglamento "fuera declarada urgente" y tuviera "un carácter eminentemente técnico", tras lo cual la ministra se comprometió a "solicitar al Consejo de ministros su tramitación urgente".

Por su parte, las distintas organizaciones han coincidido plenamente en "la necesidad de mantener la máxima celeridad en la tramitación del reglamento" y han fijado una serie de puntos compartidos que trasladarán al Ejecutivo el próximo martes, "sin perjuicio de otras reivindicaciones propias de las distintas asociaciones, colectivos y sindicatos".

Uno de los acuerdos alcanzados ya el pasado 3 de septiembre fue que las propias asociaciones, colectivos y sindicato eligieran entre sus miembros a una persona para asistir a la próxima reunión con el Ministerio, junto a Abogacía Española.