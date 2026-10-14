Abogacía Europea apoya al Colegio de Ceuta y pide asistencia jurídica independiente en las fronteras exteriores de la UE

Agentes de la Policía Nacional intervienen durante el proceso de desalojo del embolsamiento de migrantes en la playa de El Trampolín, a 4 de octubre de 2026, en Ceuta (España). - Marcos Moreno - Europa Press

MADRID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de la Abogacía Europea (CCBE), organización, que representa a los colegios de 46 países y a más de un millón de abogados, ha hecho pública una declaración de apoyo al Colegio de la Abogacía de Ceuta y a sus profesionales, en la que sostiene que "garantizar los derechos en las fronteras exteriores de la Unión Europea (UE) exige garantizar también el acceso efectivo a una asistencia jurídica independiente y de calidad".

Según ha informado Abogacía Española en un comunicado, el pronunciamiento llega después de un verano en el que la llegada extraordinaria de personas a Ceuta sometió a una fuerte presión a los servicios públicos y, de manera particular, al sistema de asistencia jurídica gratuita.

El servicio de Extranjería, que hasta entonces contaba con tres abogados, tuvo que reforzarse en pocas semanas ante la apertura simultánea de miles de procedimientos de identificación, asilo y retorno, ha precisado.

LA FRONTERA COMO ESPACIO DE DERECHOS

El CCBE reclama que los abogados puedan intervenir desde las primeras fases de los procedimientos en frontera, asilo o retorno, asesorar a las personas afectadas por una decisión, acompañarlas durante la tramitación administrativa y mantener esa asistencia, cuando sea necesario, durante su revisión judicial.

A su juicio, esa respuesta es la que "permite trasladar a la práctica garantías que, de otro modo, corren el riesgo de quedarse únicamente sobre el papel: que cada situación sea examinada individualmente, que exista la posibilidad real de recurrir una decisión, que puedan identificarse situaciones de especial vulnerabilidad y que quien tenga derecho a solicitar una protección internacional pueda hacerlo con asistencia jurídica".

El CCBE recuerda, además, que el derecho de asilo y el principio de no revolución deben preservarse incluso cuando los Estados miembros están sometidos a una presión extraordinaria.

DE LA RESPUESTA DE CEUTA AL RECONOCIMIENTO EUROPEO

Durante estos meses, el Colegio de la Abogacía de Ceuta y sus profesionales han tenido que adaptar su organización a una situación que evolucionaba prácticamente a diario. Su respuesta encontró desde el principio el respaldo de colegios, decanos y decanas y profesionales de distintos puntos de España, mientras Abogacía Española mantuvo un contacto permanente con el Colegio y acompañó sus peticiones de refuerzo.

Ese apoyo adquirió carácter institucional el pasado 18 de septiembre, cuando el Pleno del Consejo General de la Abogacía Española aprobó la declaración 'En defensa de la Abogacía de Ceuta', en la que reconoció expresamente la labor de la decana, Isabel Valriberas, se Junta de Gobierno y los profesionales del turno de oficio, así como la solidaridad mostrada por el conjunto de la profesión.

El pronunciamiento del CCBE lleva ahora esa reflexión al ámbito europeo y convierte lo sucedido en Ceuta en una cuestión que afecta al conjunto de fronteras exteriores de la Unión: "cómo responder a situaciones de especial presión sin que las garantías que conforman el Estado de derecho pierdan efectividad precisamente cuando resulta más difícil preservarlas", ha señalado la Abogacía Española.

DEL RECONOCIMIENTO A LOS MEDIOS PARA EJERCER

Abogacía Española y el CCBE coinciden en que el reconocimiento a estos profesionales debe traducirse también en las condiciones necesarias para desarrollar su trabajo. Si el Pleno reclamó en septiembre un "reconocimiento efectivo y un respaldo decidido" al Turno de Oficio, la abogacía europea pide ahora que quienes prestan esta asistencia dispongan de los medios, recursos y condiciones profesionales adecuados para ejercer con independencia, eficacia y dignidad.

El presidente de Abogacía Española, Salvador González, ha afirmado que "el trabajo que están realizando Isabel Valriberas, su Junta de Gobierno y los compañeros de Ceuta, con el apoyo y la implicación de Ángel Méndez desde la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita y Función Social, demuestra la capacidad de la abogacía para responder cuando más se necesita".

"Que el CCBE reconozca ahora ese esfuerzo refuerza una convicción que la Abogacía Española viene defendiendo desde el inicio: para que las garantías sean reales tiene que haber abogados independientes, presentes desde el primer momento y con los medios necesarios para ejercer su función", ha sostenido.

La abogacía Española ha concluido que "la declaración del CCBE lleva el reconocimiento a la abogacía ceutí más allá de un gesto de apoyo y plantea una cuestión que trasciende a Ceuta" y es "cómo garantizar el Estado de derecho en las fronteras europeas y el papel imprescindible de la abogacía para hacerlo posible".