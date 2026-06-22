El abogado de Ábalos ve "arbitrariedad" en la sentencia al exministro y afirma que acudirán a los tribunales europeos

Archivo - El abogado defensor del ex ministro José Luis Ábalos, Marino Turiel, en una imagen de archivo. - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El abogado del exministro José Luis Ábalos, Marino Turiel, ve "arbitrariedad" en el análisis probatorio de la sentencia del Tribunal Supremo que ha condenado al exdirigente socialista a 24 años de prisión y a su asesor Koldo García a 19 por el 'Caso mascarillas'.

En unas declaraciones a los medios en la puerta de la cárcel de Soto del Real, donde se encuentran Ábalos y García desde el pasado mes de noviembre, Turiel ha anunciado que elevarán el fallo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y que el exministro de Transportes "sigue teniendo muchas ganas de lucha".

Según ha concretado, José Luis Ábalos ha recibido el fallo con "muchísimo estupor" porque no se esperaban una sentencia así de "dura y extrema".

Sobre la estrategia jurídica que seguirán ahora, el letrado del exsecretario de organización del PSOE ha aseverado que al tratarse de un tribunal de última instancia no pueden "discutir la prueba" y se centrarán por tanto en la "vulneración de derechos".

Preguntado por la posibilidad de que José Luis Ábalos hubiese colaborado con la justicia, el abogado del exministro ha cuestionado "qué se entiende por colaborar" y ha aludido al derecho de los investigados a defender su inocencia.