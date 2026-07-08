El acuerdo de Gibraltar se firmará el 14 de julio en Bruselas, un día antes de la entrada en vigor provisional

Imágenes de la frontera entre España y Gibraltar - Francisco J. Olmo - Europa Press

MADRID 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La firma del acuerdo sobre Gibraltar entre la UE y Reino Unido que regirá la relación de la colonia británica con el bloque tras el 'Brexit' se producirá finalmente el 14 de julio en Bruselas, un día antes de la entrada en vigor provisional del mismo y de que se concrete su principal hito, la supresión de la Verja.

Aunque inicialmente se había adelantado que la firma se produciría el 13 de julio en la capital comunitaria, el ministro principal gibraltareño, Fabian Picardo, aclaró este martes durante su comparecencia ante el Parlamento del Peñón para presentar los presupuestos que el acto se celebrará el 14 de julio.

La firma corresponderá a la Comisión Europea, que ha sido la que ha negociado en nombre de los Veintisiete, y en concreto a Maros Sefcovic, quien asumió todo el peso de la negociación, mientras que por parte británica se espera que quien acuda sea la actual titular de Exteriores, Yvette Cooper.

Además, también está previsto que se desplace a Bruselas para asistir al acto el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, tal y como adelantaron hace unos días desde su departamento, así como del propio Picardo, según ha venido indicando él mismo. Ambos han estado presentes en las rondas políticas de negociación, junto a la delegación europea el primero y la británica el segundo, pero no participarán propiamente en la firma.

Un día antes de que esto ocurra, según adelantó el medio 'Europa Sur', está previsto que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se desplace a La Línea junto con Albares para marcar la inminente supresión de la Verja y el fin de los controles de pasaportes entre España y el Peñón, que se trasladarán ahora al aeropuerto y serán dobles, por las autoridades gibraltareñas y por la Policía Nacional española.

Aunque ni Moncloa ni Exteriores quieren confirmar por ahora este desplazamiento y cuál será exactamente la agenda de su visita, otras fuentes consultadas por Europa Press apuntan a que podrían incluso visitar el aeropuerto para conocer las nuevas instalaciones en las que se efectuarán los controles Schengen e incluso podría haber algún contacto con las autoridades gibraltareñas.

Por otra parte, tal y como resaltó Picardo en su intervención de este martes, el acuerdo entrará en vigor de forma provisional, ya que aún debe ser ratificado tanto por la UE como por Reino Unido, "desde el primer segundo del 15 de julio".

En este sentido, fuentes gibraltareñas adelantan que está previsto que esa medianoche tenga lugar un acto en el aeropuerto de Gibraltar, si bien por el momento no se han adelantado más detalles sobre el mismo o sus asistentes.

Por otra parte, Picardo anunció que tiene previsto presentar ante el Parlamento en los próximos días el "concordato" entre Reino Unido y Gibraltar, para el que ha consultado al líder de la oposición y que prevé Londres ejerza los poderes que le da el acuerdo siempre "de acuerdo con los deseos y el consentimiento del Gobierno de Gibraltar".

"Y que el pueblo de Gibraltar tenga el derecho a determinar en un referéndum si el acuerdo debe darse por terminado en el futuro", precisó el ministro principal. El texto pactado entre Londres y Bruselas prevé que cualquiera de las dos partes pueda poner fin al acuerdo, previa notificación a la otra.