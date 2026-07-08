El Consejo Económico y Social del Campo de Gibraltar respalda la implantación de una Zona Económica Especial

Reunión del Consejo Económico y Social del Campo de Gibraltar. - MANCOMUNIDAD DEL CAMPO DE GIBRALTAR

ALGECIRAS (CÁDIZ), 8 (EUROPA PRESS)

El Consejo Económico y Social (CES) del Campo de Gibraltar ha respaldado por unanimidad la propuesta de impulsar la implantación de una Zona Económica Especial (ZEE) para la comarca, durante una sesión plenaria celebrada bajo la presidencia de Susana Pérez Custodio en la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar.

Según informa la Mancomunidad en una nota, la iniciativa, promovida por la Cámara de Comercio del Campo de Gibraltar, ha recibido el apoyo unánime de los miembros del órgano consultivo, que han coincidido en la necesidad de seguir avanzando en el estudio de una herramienta que contribuya a reforzar la competitividad del territorio, atraer inversiones, favorecer la creación de empleo y consolidar el posicionamiento estratégico de la comarca como enclave logístico, industrial y energético de referencia.

En el turno de intervenciones, según ha señalado, se ha puesto de manifiesto que el Campo de Gibraltar compite en un entorno especialmente exigente, condicionado por la existencia de modelos económicos y fiscales diferenciados en territorios próximos como Gibraltar y el complejo portuario e industrial de Tánger Med.

En este contexto, el CES ha considerado necesario continuar analizando fórmulas que permitan al territorio competir en condiciones más equilibradas, siempre dentro del marco jurídico nacional y de la Unión Europea. El acuerdo de los miembros del CES ha valorado positivamente el estudio técnico elaborado por la Cámara de Comercio como punto de partida para el desarrollo de esta iniciativa e insta a las administraciones competentes a avanzar en el análisis de su viabilidad jurídica, económica y fiscal.

Asimismo, plantea la apertura de espacios de diálogo y colaboración entre las administraciones públicas, el tejido empresarial y los agentes económicos y sociales para impulsar esta y otras medidas orientadas al desarrollo del Campo de Gibraltar.

El Consejo ha incidido igualmente en que una eventual Zona Económica Especial debe entenderse como un instrumento complementario al compromiso inversor de las distintas administraciones, reiterando la necesidad de acelerar las inversiones pendientes en infraestructuras ferroviarias, viarias, energéticas y logísticas que resultan esenciales para mejorar la competitividad y la conectividad de la comarca.

En la sesión han participado los alcaldes de Algeciras, Los Barrios, Tarifa, Castellar de la Frontera y San Martín del Tesorillo. Asimismo, las tenientes de alcalde Zuleica Molina y Belén Jiménez han representado, respectivamente, a los ayuntamientos de La Línea de la Concepción y San Roque.

La reunión se ha iniciado con una presentación de Carlos Fenoy, presidente de la Cámara de Comercio, y ha contado también con la participación de representantes comarcales de los sindicatos mayoritarios, UGT y CCOO.

Durante el encuentro, el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha recordado el respaldo otorgado por la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado de España al proyecto de declaración de Zona Económica Especial para el Campo de Gibraltar.

En la misma línea, la coordinadora de la Oficina de la Administración General del Estado, Esperanza Pérez, ha destacado el compromiso del Gobierno de España con el desarrollo social y económico de la comarca. Por su parte, los alcaldes de Tarifa y Castellar han expresado igualmente su apoyo a la iniciativa y han subrayado la necesidad de mantener la unidad institucional para impulsar el proyecto.

Finalmente, los representantes sindicales Manuel Triano (CCOO) y Ángel Serrano (UGT) han manifestado su "firme respaldo" a la propuesta y han recalcado la importancia de implicarse activamente en la hoja de ruta de los próximos trabajos preparatorios.