Adanero (UPN): "Me he dejado la vida por este partido y que me llamen traidor me parece una pena"

PAMPLONA, 4 (EUROPA PRESS)

El diputado de UPN Carlos García Adanero, a quien el partido ha pedido que entregue su acta por votar 'no' a la reforma laboral en contra de las directrices de la dirección, ha señalado que se ha dejado "la vida por este partido". "Y que ahora me llamen traidor por agradar a alguien me parece una pena", ha dicho.

"Esta es mi casa, llevo 35 años de afiliado y nadie me va a dar lecciones de nada", ha destacado en declaraciones a los medios a su llegada al Comité Ejecutivo de UPN que va analizar la situación creada tras su voto en contra en el Congreso.

Preguntado si va a ser expulsado del partido, ha contestado que espera que "se cumplan los estatutos y ya está". Sobre la petición del presidente de UPN, Javier Esparza, de que entregue su acta de diputado, ha señalado que "el partido no es el presidente, el partido tiene unos órganos y unos métodos" y se ha mostrado "muy dolido" porque digan que ya no representa a UPN.

García Adanero ha negado que engañara a la dirección del partido sobre el sentido de su voto y ha remarcado que esperaba que en el intervalo de la mañana se diera "la explicación de por qué había que votar a favor de la reforma laboral y esa llamada nunca llegó".

"Yo no he votado en contra de los principios y valores de UPN en ningún caso", ha resaltado. "Lo único que he hecho, como mucho, y lo pongo en duda, es una votación, que se había quedado de unas maneras y luego se dijo de otra, decir que iba a votar una cosa y luego votar otra; si eso es un motivo de expulsión yo creo que alguien se está confundiendo y mucho", ha manifestado.

El diputado no ha querido hacer "especulaciones" sobre si va a ser expulsado del partido. Sin embargo, ha advertido de que "si lo que se pretende es eliminar del partido a dos personas que yo creo que para mucha gente somos un referente, yo creo que así no se agrandan los partidos, así se empequeñecen los partidos".

Adanero ha dicho que no va a proponer nada en el Comité Ejecutivo sino que va a esperar "a ver qué dicen". "Yo al final hice lo que hice pensando en los principios y valores de UPN, pensando en la coherencia por los dos años de oposición que llevamos, creo que mucho votante y afiliado lo ha entendido y a ver qué dice la dirección", ha declarado.

Ha reconocido que era consciente de la repercusión que podría tener su decisión en el Congreso pero ha remarcado que "la repercusión también es la que le diera la dirección en este caso". Y ha afeado que "parece que, junto con el PSN, están encantados de la posibilidad de que algunos desaparezcamos de la política, lo cual me preocupa".

"Nosotros dijimos que íbamos a acatar lo que había dicho el partido porque entendíamos que a lo largo de la mañana nos iba a llegar el resto de la información para ver los motivos que nos llevaban a votar que sí. Pero eso nunca llegó, es que no hemos tenido ninguna conversación con el presidente", ha subrayado.

García Adanero ha asegurado que se enteró del acuerdo entre UPN y el Gobierno central "por lo que se está diciendo en la prensa". "La Ejecutiva había quedado que si se votaba que 'si' tenía que ser a cambio de una contraprestacion importante y que se supiera" pero "no hubo oportunidad" para valorar esa contraprestación, ha reiterado.

"Esperas que te den el conjunto de la información y, como hasta ese día y en ese momento tienes confianza, crees que la contraprestación va a ser lo suficientemente importante para llevar a no romper la coherencia de lo que ha sido nuestra política en estos dos años. Eso no ocurre y yo no voy a romper la coherencia de una oposición durante dos años para agradar al PSOE, no estoy por la labor", ha manifestado.

En este sentido, ha destacado que "si esto que se está viendo estos días que es la contraprestación -apoyar las modificaciones presupuestarias del Ayuntamiento de Pamplona y retirar la reprobación al alcalde Enrique Maya- evidentemente no habría cambiado el voto".

Preguntado sobre las declaraciones de la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, que acusaba al PP de "comprar" la voluntad de los dos diputados de UPN, ha replicado que "son unas palabras miserables de alguien que estará acostumbrada a que le paguen". "A mí nunca me han pagado nada por hacer nada en política" al margen del sueldo público. "Entiendo que cuando no se tienen principios se piensa que los demás no tenemos principios", ha añadido.