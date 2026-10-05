El adelanto electoral no calma a las izquierdas y vuelve a escenificar la distancia entre Podemos y Sumar

La ministra de Sanidad, Mónica García, la portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Barbero, y el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, durante una rueda a 5 de octubre de 2026, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La convocatoria de elecciones anticipadas el 29 de noviembre ha motivado que los partidos de la izquierda alternativa empiecen a realizar movimientos para afrontar esos comicios y ha dejado de nuevo patente la distancia actual para una futura alianza entre los partidos de Sumar, ahora bajo el proyecto Frente Amplio, y Podemos.

Por otro lado, los aliados territoriales del socio minoritario del Gobierno han apostado por forjar confluencias de unidad en sus distintos territorios, aunque advirtiendo que tienen que estar lideradas por ellos en sus respectivas circunscripciones y que serían pactos coyunturales. Aparte, han descartado integrarse en Frente Amplio a nivel orgánico, como ya pasó con Sumar.

Mientras, Adelante Andalucía ya ha confirmado que dará un paso más en su proyecto autonómico presentándose en solitario en las ocho circunscripciones de esta comunidad, sin contemplar ninguna coalición ni con el espacio Sumar ni con Podemos. Posición similar mantienen las formaciones soberanistas que volverán a impulsar candidaturas propias.

Este lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha confirmado la convocatoria de elecciones anticipadas tras el rechazo del Congreso el pasado viernes a los decretos sobre vivienda.

10 DÍAS PARA NEGOCIAR 'IN EXTREMIS'

De esta forma y a partir de la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la disolución de las Cortes Generales comienzan a correr los plazos para presentar candidaturas y obliga a la izquierda más allá del PSOE a negociar contrarreloj una gran coalición, que tapone el riesgo de la fragmentación electoral que le penaliza en el actual sistema electoral.

Concretamente, se dará un plazo de diez días desde mañana hasta el día 16 para registrar coaliciones y esclarecer como concurre la izquierda alternativa, tal y como pauta la Ley Orgánica de Régimen Electoral General.

PODEMOS MUEVE FICHA CON LAS PRIMARIAS Y SUMAR ESQUIVA LA PRESIÓN

Podemos, por medio de su eurodiputada y exministra Irene Montero, ha sido el primero en mover ficha al plantear a los partidos de Sumar la celebración de unas primarias abiertas el 14 y 15 de octubre como condición de posibilidad para una candidatura de unidad.

Con esa fecha concreta, los 'morados' redoblan la presión hacia sus antiguos socios en los comicios de 2023 para someterse a este proceso, en el que Montero aspira a ser candidata de toda la izquierda, y dirimir la correlación de fuerzas en la futura lista desde el voto de las bases progresistas.

Por su parte, las formaciones de Sumar han replicado que no van a someterse a un debate público y reta a Podemos a demostrar su voluntad de confluir sentándose en una mesa de negociación, donde puede elevar su propuesta dentro del nuevo proyecto Frente Amplio.

En este sentido, fuentes del espacio se quejan que supeditar una futura coalición al método de elección del candidato no es serio y que son un espacio fraterno, que toma las decisiones desde el consenso y no la confrontación entre organizaciones.

De esta forma, la frialdad entre estas formaciones que impera desde la ruptura estatal de 2023 se ha vuelto a escenificar de nuevo este lunes, con mensajes cruzados y tratando de abanderar el relato de cómo se tiene que articular una alianza de izquierdas.

El ala minoritaria del Ejecutivo carece aún de candidato y los ministros Ernest Urtásun y Mónica García (Sanidad) se han puesto a disposición de lo que decidan las formaciones políticas. La también líder de Más Madrid ha emergido con fuerza en las quinielas durante estos días haciendo tándem con Urtasun, en las que también figuran la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau y el titular de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, aunque éste último se ha descartado en múltiples ocasiones.

Diversos sectores que forman parte de Frente Amplio desgranan que habrá un cabeza de lista pero que será una candidatura muy coral, donde dirigentes y ministros representen distintas funciones que ayuden a ganar más apoyo electoral y, sobre todo, conseguir que la alianza sea estable y prolongada en el tiempo.

BALDOVÍ DESCARTA QUE COMPROMÍS SE INTEGRE EN FRENTE AMPLIO

Mientras, estas formaciones tratan de incluir en la futura coalición actuales aliados parlamentarios y de la candidatura de 2023 como Chunta Aragonesista, Compromís y Més per Mallorca.

Este lunes las organizaciones estatales les habían convocado a un encuentro, pero han declinado asistir para negociar bilateralmente pactos para los comicios y comprobar que el espacio les ofrece una relación confederal.

En el caso de los valencianos, su portavoz en el parlamento autonómico, Joan Baldoví, ha descartado que Compromís vaya a integrarse a nivel orgánico en el nuevo espacio Frente Amplio y ha dicho que su estrategia elaborar una candidatura a las generales en la comunidad "100% valenciana", con una papeleta donde aparezca y con generosidad para dar cabida a otros partidos progresistas.

El nombre de Compromís "debe aparecer" en la papeleta electoral, ha subrayado Baldoví. Y ha señalado "con toda rotundidad" que la coalición valencianista no está participando en las reuniones sobre la plataforma Frente Amplio, ya que ha reiterado que quieren una marca "valiente" y "hecha desde aquí, no desde Madrid", que "ayude a construir una mayoría progresista en el Congreso".

LA IZQUIERDA BALEAR: "NO ESTAREMOS EN ENGENDROS ESTATALES"

Mientras, la federación Ara Més, que engloba a los partidos soberanistas de Baleares, MÉS per Mallorca, Més per Menorca y Ara Eivissa, han descartado concurrir a las generales bajo un "engendro a nivel estatal", dejando claro que la unidad de la izquierda se debe dar a nivel insular.

Por otro lado, el presidente de Chunta Aragonesista (CHA), Jorge Pueyo, ha emplazado a la izquierda aragonesa a "trabajar para conseguir una única papeleta en las elecciones generales".

A su vez, el portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha confirmado que su formación se presentará en solitario a las elecciones generales y ha defendido que son la mejor opción para quitarle escaños a las derechas".

Finalmente, la secretaria general y portavoz de ERC, Elisenda Alamany, ha apostado por que el actual portavoz de los republicanos en el Congreso, Gabriel Rufián, repita como cabeza de lista a las elecciones generales, y ha detallado que ahora iniciarán el proceso interno para anunciar el 17 de octubre la candidatura completa.