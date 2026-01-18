Adif habilita el teléfono 900101020 para familiares de las víctimas de los trenes descarrilados en Córdoba

Archivo - Estación de Santa Justa - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

MADRID 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

Adif ha habilitado el teléfono 900101020 para atender a los familiares de las víctimas de los dos trenes descarrilados este domingo en Adamuz (Córdoba), que ha ocasionado al menos cinco muertos.

"Adif habilita el teléfono 900101020 para atender a los familiares de las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz, Córdoba. Activados tres puntos de asistencia en Madrid, Huelva y Córdoba", precisan.

Personal y equipos de Adif están trabajando sobre el terreno, en coordinación con los servicios de emergencia y empresas ferroviarias

En este momento se encuentra interrumpido el servicio de Alta Velocidad entre Madrid y Andalucía. Los servicios comerciales entre Madrid, Toledo, Cuidad Real y Puertollano se prestan con "normalidad".