Aguirre pide a la AN terminar ya con la "eterna" investigación sobre 'Púnica' sin esperar al informe de 'El Rata'

Advierte de una "pinza entre el PSOE y Ortega" para dilatar las pesquisas por intereses particulares

MADRID, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ex presidenta madrileña Esperanza Aguirre ha solicitado a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional (AN) que avale la decisión del juez Manuel García Castellón de no conceder más tiempo al ex alcalde de Majadahonda Guillermo Ortega para que aporte un informe detallando las supuestas irregularidades que denunció en el Mercado Puerta de Toledo, una promesa de colaboración que considera "una tomadura de pelo", por lo que reclama acabar con una instrucción "eterna".

En un escrito del pasado lunes, al que ha tenido acceso Europa Press, Aguirre pide a la Sala de lo Penal que rechace los recursos formulados por el PSOE y la Fiscalía Anticorrupción, que interesan ampliar el plazo a Ortega, alias 'El Rata', ratificando en consecuencia el auto dictado el pasado 9 de septiembre por el titular del Juzgado central de Instrucción Número 6.

La defensa de Aguirre, principal imputada en esta pieza separada de la macrocausa 'Púnica', ve en la supuesta voluntad de Ortega de colaborar con la Justicia, entregando nuevas pruebas, una "pinza entre el PSOE y Ortega", cada uno por sus propios intereses.

En el caso de la acusación popular que ejerce el PSOE, señala que con la continuidad de las pesquisas "obtiene un notable rédito político (...), valiéndose del presente procedimiento sistemáticamente en su discurso electoral".

En cuanto a 'El Rata', afirma que está "enrolado en un cártel procesal de oferta de servicios probatorios para poder obtener ventajas procesales o penológicas", del que también formarían parte otros implicados en 'Púnica'.

Con todo, el abogado de la ex dirigente 'popular' entiende que la tardanza de Ortega en presentar su informe solo es achacable a su "pasividad" como parte de una "puesta en escena" que "solo se puede calificar de tomadura de pelo".

APUNTA A ORTEGA COMO ÚNICO CULPABLE

Además, pone de manifiesto que, de ser ciertas dichas irregularidades, "el autor de tales hechos no sería otro que él mismo", ya que "Ortega tuvo responsabilidades en el Mercado Puerta de Toledo desde 2005 y hasta 2009".

"En ningún momento ha podido atestiguar la existencia de ningún contrato o convenio del que se pueda afirmar que se ha producido una desviación de fondos y para ello bastaba, si fuera cierto, con su sola memoria", subraya.

Así, recuerda que Ortega es "un delincuente condenado por graves delitos" a más de 30 años de cárcel que --recalca-- busca mejoras penitenciarias y para ello se compromete a "aportar un engañoso elemento incriminatorio" contra Aguirre.

Con todo, critica que esta pieza separada está concluida desde hace más de cinco meses "a la sola espera del capricho de este sujeto", de su "imaginación", algo que considera "sencillamente impresentable".

Enfatiza que Ortega "no es un perito ni un auditor ni un experto 'forensic' que tenga que analizar la causa, ni emitir dictamen o realizar conclusiones", sino solo un testigo al que debería bastarle "lo que haya visto y oído".

"Lo más grave es que una persona (Aguirre), frente a la que no concurren indicios de criminalidad, se vea sometida a un procedimiento que se dilata durante años mediante artimañas procesales como las que sistemáticamente pone en marcha el PSOE", concluye.

LA DENUNCIA DE 'EL RATA'

Fue en abril de 2021 cuando 'El Rata' comunicó a la AN "una presunta desviación monetaria a través de la sociedad Mercado de Puerta de Toledo", dependiente de la empresa pública IMADE. Señaló más de una decena de facturas emitidas entre 2006 y 2009 por "trabajos aparentemente ficticios" --registrados como relaciones públicas, mantenimiento o pintura-- por un total de 832.560 euros.

Ortega se comprometió a concretar sus denuncia en un informe, para lo cual se le permitió acceder a su ordenador en prisión para que pudiera manejar la documentación que necesitaba. Sin embargo, su defensa asegura que numerosos problemas, incluidos técnicos, le han impedido avanzar en sus trabajos.

García Castellón se ha negado a seguir dilatando los plazos de una pieza separada cuya instrucción acabó formalmente en enero de 2022. El pasado julio, Anticorrupción presentó su informe final eximiendo de responsabilidad a Aguirre al no apreciar indicios de que fuera "conocedora" de las actuaciones de la trama 'Púnica', a pesar de que --según destacó-- tenía "el control absoluto" del PP regional.

Así las cosas, queda que García Castellón resuelva quiénes quedarán exonerados y quienes serán procesados por la presunta existencia de una 'caja b' en el PP madrileño que habría servido para costear las campañas electorales de la formación política durante los años 2007, 2008 y 2011.