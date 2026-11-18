MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

El presidente del PNV, Aitor Esteban, ha descartado que su formación vaya a apoyar una eventual investidura de un Gobierno de PP y Vox tras las elecciones generales del próximo 29 de noviembre y ha asegurado que los nacionalistas vascos no formarán parte de una mayoría en la que esté presente la ultraderecha.

"Vox es un partido que ha dicho públicamente que pretende ilegalizarnos, que no cree en las autonomías, no cree ni en el sistema. Por lo tanto, nosotros con la ultraderecha, en una mayoría que está en la ultraderecha, no vamos a formar parte de eso", ha afirmado este miércoles en declaraciones a los medios de comunicación en las jornadas 'Metafuturo 2026', en Madrid.

En este sentido, Esteban ha recordado que el PNV ya rechazó hace tres años sumarse a una eventual mayoría de PP y Vox, pese a que los cuatro votos que necesitaban ambas formaciones podían haber salido de los cinco escaños de los que disponían los jeltzales.

En cualquier caso, ha señalado que todavía no se conoce el resultado de los comicios y ha considerado que la última semana de campaña será "decisiva". Aunque ha reconocido que los sondeos apuntan a una posible mayoría de PP y Vox, ha subrayado que "hasta el último minuto" no se sabrá qué resultado puede haber.

Asimismo, ha advertido de que la próxima legislatura no puede repetir la dinámica de la actual, que ha calificado de "muy complicada" y "muy compleja".

CONDENA LA AGRESIÓN A JON ECHEVERRÍA

Por otro lado, Esteban ha condenado "rotundamente" los incidentes sufridos por el candidato del PP al Congreso por Guipúzcoa, Jon Echeverría, durante un acto electoral celebrado el pasado sábado en Hernani. "Lo he condenado desde el primer minuto. Es absolutamente impresentable", ha señalado.

El dirigente del PNV ha defendido que las ideas deben poder debatirse "con la palabra" y que sean los ciudadanos quienes decidan en las urnas. "Boicotear, presionar, asustar, eso no forma parte de la democracia", ha añadido.

El pasado 14 de noviembre, segundo día de campaña, un grupo de jóvenes arrojara huevos, piedras y petardos contra Echeverría y su equipo. Los incidentes obligaron a suspender el acto electoral.

Sobre este asunto, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, trasladó al secretario general del PP, Miguel Tellado, su disposición a colaborar para esclarecer los hechos e informó de que ha pedido a la Ertzaintza que realice una valoración urgente del riesgo del candidato y adopte las medidas de protección correspondientes.

"MUY DIFÍCIL" RECUPERAR LA CULTURA DEL ACUERDO

Por otro lado, el presidente del PNV ha reivindicado la necesidad de recuperar la "cultura del acuerdo" en la política española tras años de polarización y ha advertido de que ve "muy difícil" reconstruir los puentes entre los partidos de cara a la próxima legislatura, aunque ha asegurado que su formación hará "lo posible" para "facilitarlo".

Durante su intervención en las jornadas, Esteban ha lamentado que la política se haya acabado entendiendo como una carrera en la que "vale todo", y ha defendido que negociar implica necesariamente que todas las partes estén dispuestas a "ceder".

"La esencia de la política es el acuerdo", ha subrayado el dirigente nacionalista, que ha criticado que alcanzarlos esté actualmente "mal visto" y se interprete como una renuncia, cuando, a su juicio, constituye la base para avanzar políticamente.

En este sentido, ha cuestionado que se hable constantemente en Madrid de grandes pactos de Estado sin que los partidos se planteen qué modelo de sociedad quieren construir a medio plazo. "¿Alguno de los partidos políticos españoles está pensando en cómo quiere la sociedad de aquí a medio plazo?", ha preguntado.

Asimismo, Esteban ha considerado que la recuperación de los consensos requiere "voluntad política" y que los principales dirigentes den ejemplo, abandonando la dinámica de confrontación y los insultos. "Se han roto muchos puentes en lo personal, y la clave son las personas", ha lamentado.

EUROPA HA SIDO "INGENUA Y EGOÍSTA"

Por otro lado, preguntado por el papel de Europa en el actual escenario geopolítico, Esteban ha considerado que el continente ha sido "ingenuo" y "egoísta" al confiar en exceso en Estados Unidos y descuidar su posición estratégica frente a otras potencias como China.

A su juicio, el cambio de rumbo de Washington ha evidenciado que la Unión Europea no estaba preparada para afrontar el nuevo tablero internacional y necesita recuperar su dimensión política, avanzar hacia una mayor integración y reforzar su autonomía en ámbitos estratégicos.

"Europa necesita ser más política", ha defendido, al tiempo que ha advertido de que Estados Unidos "no puede ser un aliado fiable", por lo que ha reclamado que los europeos construyan sus propias capacidades y estrechen relaciones con otros socios internacionales, como Canadá y Australia.

Asimismo, ha expresado su preocupación por el resultado de las elecciones previstas en 2027 en países como Francia, Alemania y Polonia, aunque se ha mostrado convencido de que habrá una reacción europea.

ESPÍRITU CRÍTICO ENTRE LOS JÓVENES ANTE LA IA

En relación con la inteligencia artificial (IA), Esteban ha defendido que su avance debe regularse mediante normas éticas y ha alertado de su impacto en el mercado laboral, que exigirá un reciclaje profesional continuo.

El presidente del PNV ha reivindicado también la importancia de las disciplinas humanísticas para aprender a utilizar estas herramientas, formular las preguntas adecuadas y detectar posibles errores.

Además, ha advertido de los riesgos de introducir la IA en las escuelas sin un uso adecuado y ha reclamado fomentar el "espíritu crítico" en los jóvenes para que aprendan a contrastar la información, cuestionar los mensajes y analizar quién está detrás de ellos. "Hagamos que sean desconfiados de verdad, pero que se cuestionen", ha defendido Esteban.