La portavoz nacional de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), en la inauguración de su asamblea nacional a 19 de noviembre de 2026, en Córdoba (España). - AJFV

MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Marien Ortega, ha exigido a los miembros de la clase política que "respeten las resoluciones judiciales" y que "no contribuyan a poner en cuestión la imparcialidad de los jueces sin pruebas".

En la inauguración de la asamblea nacional de la asociación, que se celebra en Córdoba desde este jueves, Ortega ha denunciado que "todas esas sospechas planteadas por la clase política acaban erosionando la confianza de los ciudadanos en sus jueces y es importante recuperarla, que los ciudadanos sepan que tienen derecho a que los jueces resuelvan sus asuntos libres de todas las presiones".

"No todo lo que disgusta al poder es 'lawfare'. Y ningún interés político, por importante que sea, puede justificar que se intente amedrentar a un juez", ha afirmado.

Además, ha mostrado su preocupación por "la salud laboral de los jueces y magistrados, porque no solo repercute al colectivo, sino que afecta al ciudadano": "Un juez sobrecargado y saturado no puede resolver igual, hay que atajar ese problema y buscar soluciones".

Por otro lado, respecto a la implantación de los tribunales de instancia, Ortega ha señalado que "forman parte de la modernización de la justicia, que es necesaria", y ha subrayado que no critican "la idea".

Sin embargo, ha indicado que sí tienen peros con la "forma en la que se han implantado, porque modernizar no es solo cambiar la organización, sino conseguir que funcione mejor y hay problemas organizativos e informáticos que terminan repercutiendo en el ciudadano".

Por ello, considera que la fórmula para mejorar es "recuperar el diálogo" con los que están "dentro" y saben "lo que funciona y lo que no", añadiendo que "hay territorios donde la implantación ha funcionado bien y otros en los que no".

NO ESTAMOS AQUÍ PARA AGRADAR AL PODER

Otro de los asuntos abordados durante su intervención ante los asociados ha sido la situación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La asociación ha lamentado que su renovación "no haya permitido superar las negociaciones entre bloques políticos y el reparto de nombramientos discrecionales".

Frente a este modelo, ha reiterado su reivindicación de que los doce vocales judiciales sean elegidos directamente por los propios jueces porque, a su juicio, "el Consejo no está para administrar cuotas de influencia", sino que está "para garantizar la independencia judicial".

En el tramo final de su intervención, Ortega ha puesto el foco en las condiciones cotidianas en las que trabajan los jueces: sobrecarga de asuntos, agendas difíciles de asumir, falta de tiempo para el descanso y una presión profesional que, en muchas ocasiones, se traslada también a la vida personal y familiar.

Y ha advertido de que "la vocación y el compromiso de los profesionales no pueden seguir utilizándose para compensar las carencias estructurales de la Administración de Justicia".

La portavoz ha reivindicado el papel de la AJFV "como organización destinada a defender a los jueces cuando reclaman medios, protección de su independencia o condiciones laborales dignas".

"No estamos aquí para agradar al poder. Tampoco para enfrentarnos a él por sistema. Estamos aquí para defender una justicia independiente y a los jueces que la hacen posible", ha concluido.