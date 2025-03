Albares asegura que "nadie está planteando enviar tropas al frente" en Ucrania y menos el Gobierno

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, interviene durante un pleno en el Congreso de los Diputados - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha asegurado que "nadie", y en ningún caso el Gobierno español, se está planteando en estos momentos el despliegue de tropas en Ucrania.

El jefe de la diplomacia ha querido dejar claro este extremo después de que durante su comparecencia ante el Pleno del Congreso de los Diputados tanto Sumar como Podemos hayan trasladado su rechazo al eventual despliegue de soldados españoles para garantizar la paz en Ucrania.

"Por favor, no confundan a la opinión pública española", ha pedido Albares dirigiéndose directamente a la líder de Podemos, Ione Belarra. "¿Quién está hablando de enviar tropas al frente? Desde luego el Gobierno de España, no", ha recalcado.

"Se lo digo públicamente desde la tribuna, aunque no le queda dudas a nadie: nadie está planteando enviar tropas al frente", ha insistido con rotundidad, después de que tanto él como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hayan venido defendiendo que es "prematuro" hablar de esta cuestión cuando todavía continúa la guerra en Ucrania.

Belarra ha reivindicado que los españoles "no quieren más armas" igual que no quieren "enviar tropas a Ucrania". La líder de los 'morados' ha preguntado directamente a Albares si él está "dispuesto a ir al frente" o a enviar a sus hijos y ha recalcado que desde luego su partido no lo está.

"Este es un pueblo de paz, es el pueblo del no a la guerra", ha sostenido, insistiendo una vez más en que España abandone la OTAN y recalcando que están en contra de incrementar el gasto en defensa hasta el 2% del PIB.

A su vez, el portavoz de Sumar, Agustín Santos, ha indicado que no están "de acuerdo con disponer sobre el terreno tropas europeas que sirvan de disuasión como rehenes ante posibles ataques" por parte de Rusia.

El jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), almirante general Teodoro Esteban López Calderón, participó el martes en una reunión convocada por el presidente de Francia, Emmanuel Macron, para que los jefes de los ejércitos europeos debatieran un posible despliegue de tropas en Ucrania, una vez firmada la paz. España se limitó a escuchar las propuestas allí planteadas para evaluarlas con posterioridad, según informó el Ministerio de Defensa.