Albares, citado este jueves en el Congreso para explicar sus gestiones con Israel sobre la Flotilla a Gaza

Archivo - El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, en una sesión de control al Gobierno, en el Congreso - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 5 May. (EUROPA PRESS) -

El Congreso ha convocado este jueves en sesión plenaria al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, para que informe de sus gestiones en torno a la Flotilla Global Sumud, interceptada cuando iba rumbo a la Franja de Gaza por parte de Israel, que mantiene detenidos a dos de sus activistas, el brasileño Thiago Ávila y el hispanopalestino Saif Abu Keshek.

Así lo ha acordado la Junta de Portavoces de la Cámara Baja en su reunión de este martes, convocada para tratar la solicitud de comparecencia urgente del jefe de la diplomacia española. Dado que esta semana no hay Pleno convocado, por ser la primera del mes, la sesión de este jueves se habilitará exclusivamente para la comparecencia de Albares.

Este mismo martes, el ministro ha retado al Gobierno israelí a que ponga "encima de la mesa" las pruebas contra el activista español Saif Abukeshek para haber llevado a cabo su detención "completamente ilegal".

Tras detallar que Saif se encuentras "bien" dentro de las "terribles circunstancias en las que se encuentra", Albares ha remarcado que las alegaciones que le han trasladado las autoridades de Israel niegan "rotundamente" las acusaciones vertidas contra él.

SUS SOCIOS PARLAMENTARIOS YA PIDIERON SU COMPARECENCIA

Sumar, ERC, Bildu, Podemos, BNG y Compromís solicitaron hace unos días la comparecencia urgente del ministro ante el Pleno para que expusiera las acciones y decisiones que adoptará su departamento para proteger y asistir a los barcos y personas que participan en el Global Sumud Flotilla rumbo a Gaza.

En su petición, los firmantes aseguran que la flotilla tiene "fines pacíficos y objetivos humanitarios" y que ha sido "atacada ilegalmente" por el Estado de Israel, "que ha secuestrado a sus miembros, incluyendo la legalidad internacional y la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar".

Pero, además, algunos de estos partidos, como ERC y BNG, han registrado una batería de preguntas en el Congreso pidiendo al Gobierno explicaciones sobre por qué no actuó ante las alertas de los miembros de la Flotilla y reclamándole medidas ante los "malos tratos" que los dos activistas dicen estar recibiendo.