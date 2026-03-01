Albares confirma que no se han utilizado bases militares españolas en la operación de EEUU e Israel en Irán

Archivo - El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ofrece una rueda de prensa tras el primer Consejo de Ministros del año, a 7 de enero de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha confirmado que no se han utilizado "en absoluto" bases militares españolas en la operación de Estados Unidos e Israel en Irán.

"Las bases funcionan bajo una premisa y un tratado que es muy claro, que tiene un perímetro, y fuera de ese perímetro no se van a usar, ni tampoco fuera de los principios de la Carta de las Naciones Unidas", ha explicado el ministro en una entrevista en el canal 24 Horas de RTVE.

Albares ha expresado que se trata de "una guerra de consecuencias imprevisibles, desde luego", pero ha insistido en que las bases españolas no se han usado y que tampoco se van a usar "para nada que no esté dentro de la Carta de las Naciones Unidas".