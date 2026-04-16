Albares sobre las críticas de Trump al Papa: "El poder político no puede interferir en absoluto en religión"

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, atiende a los medios antes del comienzo del acto “307, ¿dónde están?”, un homenaje a las víctimas españolas desaparecidas durante la dictadura argentina (1976-1983), en e - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha defendido este jueves que los líderes políticos no deben "interferir en absoluto en religión" después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, haya cargado en los últimos días contra el Papa León XIV.

"Yo desde luego creo que los políticos y el poder político no tienen que interferir en absoluto en religión o en lo que digan los líderes religiosos", ha señalado en declaraciones a la prensa tras asistir en el Instituto Cervantes a un acto homenaje a las víctimas españolas de la dictadura argentina.

Albares, que ha dicho ser "un firme defensor de la libertad religiosa", ha asegurado que coincide "plenamente con ese deseo de paz, ese llamamiento a la paz, al diálogo que está realizando el Papa" con respecto al conflicto en Oriente Próximo y otras guerras y ha defendido que "tiene todo el derecho a expresarse" como lo hace.

A su juicio, es "realmente algo completamente criticable el hecho de que un líder político intente atacar a un líder religioso" como ha hecho Trump, quien acusó al Pontífice de ser "débil en materia de delincuencia y pésimo en política exterior".