Albares descarta hablar con EEUU tras el choque con la Casa Blanca por el uso de las bases: "Es una decisión soberana"

MADRID, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha descartado que el Gobierno tenga que hablar con Estados Unidos para intentar aclarar el choque que se ha producido como resultado de la negativa a permitir el uso de las bases de Rota y Morón a Washington en su operación militar contra Irán, insistiendo en que se trata de una "decisión soberana".

En su opinión, "lo importante" no es por qué la portavoz de la Casa Blanca dijo que España había accedido finalmente a cooperar militarmente tras haber amenazado un día antes el presidente Donald Trump con un embargo comercial, algo que Albares ya ha desmentido tajantemente, sino "cuál es la decisión del Gobierno de España y eso está muy claro".

Así las cosas, preguntado en una entrevista en 'Catalunya Radio' recogida por Europa Press sobre si ha hablado o tiene intención de hablar con algún representante de la Administración Trump, lo ha descartado.

"No tengo que hablar, la decisión es soberana del Gobierno de España y no voy a hablar con nadie", ha respondido con rotundidad, asegurando igualmente que tampoco tiene "planes" por ahora de convocar al embajador estadounidense en Madrid.

"Lo importante es dónde se sitúa España. España se sitúa al lado del derecho internacional, al lado de la desescalada, al lado de pedir que se regrese a la mesa de negociación", ha subrayado una vez más, apostando igualmente por que el papel de la UE tiene que ser "equilibrar, traer razón, eso es lo que necesitamos en estos momentos y no generar más polémica".

ROBLES APUNTA A DESINFORMACIÓN

También se ha pronunciado sobre las declaraciones de la portavoz de la Casa Blanca la ministra de Defensa, Margarita Robles, quien precisamente este miércoles se reunió con el nuevo embajador de Estados Unidos, Benjamín León, enmarcando las palabras de Karoline Leavitt en "clave interna o la desinformación".

"Creo que ellos son perfectamente (conscientes) de que el presidente Trump no fue correcto, no respetó el esfuerzo que España y sus Fuerzas Armadas están haciendo en favor de la paz y en los ámbitos multilaterales", ha dicho En una entrevista en la 'Cadena SER', recogida por Europa Press.

La ministra ha reiterado que el Gobierno español "no va a autorizar la utilizacón" de las bases de Rota y Morón para las actuaciones contra Irán "en este contexto" que, según ha dicho, es "unilateral y no tiene paraguas de ordenamiento jurídico ni de una organización internacional". "No hay matices", ha enfatizado.

"Creemos que las vulneraciones de derechos humanos que está habiendo en Teherán no son aceptables pero el camino no son ataques unilaterales sin los respaldos internacionales", ha abundado.

A su juicio, "la posición del Gobierno de España ha sido clarísima desde el primer día", sin "matices". "Ha sido con rotundidad por una sencilla razón porque creemos que ética y jurídicamente estamos haciendo lo correcto", ha remarcado.

En cuanto a su encuentro con el embajador, ha señalado que fue una visita "de cortesía" donde le transmitió a la Administración Trump que España "es un país firmemente comprometido con sus aliados, serio y responsable", con "más de 4.000 hombres y mujeres en misiones de paz". Además, le reprochó que las palabras del presidente estadounidense contra España "no fueron apropiadas".