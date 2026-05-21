Albares rechaza una intervención militar en Cuba tras la imputación de EEUU al expresidente Raúl Castro

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, comparece junto al ministro de Asuntos Exteriores, Cooperación Internacional y Egipcios en el Extranjero, Badr Abdelaty, ante los medios en una rueda de prensa conjunta, - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 21 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha rechazado este jueves el uso de la "fuerza" para "intentar varias el destino" de Cuba, recalcando que "sólo el pueblo cubano puede decidir libremente su futuro".

Así se ha pronunciado Albares en declaraciones a 'La hora de La 1', recogidas por Europa Press, tras la imputación de Estados Unidos al exmandatario cubano Raúl Castro por el derribo en 1996 de dos aviones civiles en aguas internacionales, que se saldó con la muerte de tres estadounidenses y un residente en el país norteamericano. El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, acusó a la Administración Trump de querer "justificar" una eventual agresión militar al país caribeño, en respuesta a este movimiento judicial.

El ministro ha recordado que España ya firmó un comunicado conjuntamente con Brasil y México en apoyo a la democracia en tres puntos, donde se recogía, según ha insistido, paliar la "inaceptable situación humanitaria" que en estos momentos sufre la población cubana.

Asimismo, Albares ha defendido que "cualquier decisión que se tome en relación a una parte de cualquier país" tiene que ser "respetuosa con el derecho internacional" y "garantizar la soberanía y la integridad territorial de Cuba".

Dicho esto, el jefe de la diplomacia española ha recalcado que "sólo el pueblo cubano puede decidir libremente su futuro". "Nadie más por ellos. Por supuesto, descartamos cualquier utilización de la fuerza para intentar variar el destino de Cuba", ha enfatizado.

Por último, Albares ha dicho que el Gobierno español no va a cambiar su línea política basada en la defensa de la democracia, la libertad y la igualdad "por lo que pueden hacer terceros estados". "Y rechazo cualquier uso de la fuerza en cualquier país de América Latina", ha reiterado.