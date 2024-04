Albares respalda un apoyo previsible a Ucrania pero pide evitar duplicidades entre la OTAN y la UE

BRUSELAS, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha respaldado este miércoles que haya "previsibilidad" en el apoyo de la OTAN a Ucrania y en la entrega de fondos y material para la defensa de Kiev, pero, en relación a la propuesta del secretario general de la Alianza, Jens Stoltenberg, de crear un compromiso financiero plurianual, ha abogado por evitar duplicidades con la UE.

"Lo que tenemos que ver es cuál es el mix, la mezcla mejor de apoyo a Ucrania por parte de todos nosotros. ¿Qué tiene que hacer la OTAN? ¿Qué tiene que hacer la Unión Europea? ¿Qué tenemos que hacer bilateralmente?", ha señalado el ministro a su llegada a la ministerial de Exteriores que se celebra este miércoles y jueves en la sede de la Alianza en Bruselas.

Albares considera que es necesario garantizar la llegada continuada y previsible de fondos y material defensivo a Ucrania, pero ha instado a valorar "el monto que tiene que ser" y sopesar cómo "hacer un reparto que sea el mejor para Ucrania", una cifra que según medios como Bloomberg o Financial Times se sitúa en torno a los 100.000 millones de euros en cinco años.

"Lo importante es que Ucrania reciba todo aquello que necesita. Ese es el punto en el que España está y lo intentamos hacer tanto desde nuestra aportación a la Unión Europea como bilateralmente y como lo vamos a hacer hoy también aquí en esta reflexión en la OTAN", ha afirmado.

En este sentido, Albares ha subrayado la necesidad de "mantener ese compromiso tanto tiempo como sea necesario" y hacer que este pase de la ayuda "rápida y urgente" que se requirió en los primeros momentos del conflicto, "porque era una guerra de agresión inesperada", a ser algo "estructurado y previsible" para Ucrania.

Preguntado por la idoneidad de crear un fondo en el marco de la OTAN, el ministro ha mostrado su disposición a "valorarlo" pero ha dejado claro que "lo que no hay que hacer en ningún caso es duplicar esfuerzos". "No hay que duplicar bilateralmente aquello que se puede hacer mejor conjuntamente en la Unión Europea y no hay que duplicar en la OTAN lo que hace la Unión Europea", ha apostillado, ya que "son organizaciones distintas, con fines distintos".

"Hablo de que no haya duplicidades, que no hagamos cada uno por nuestra cuenta cosas distintas", ha insistido el ministro, que pide, por contra unir esfuerzos para lograr el objetivo común de que "la paz regrese lo antes posible, que termine esta guerra, pero que termine con una paz justa".