Albares resta importancia a ausencias y diferencias ideológicas en la Cumbre Iberoamericana: "Todos queremos reforzarla"

1130747.1.260.149.20261104105423 El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares (i), y el secretario general Iberoamericano, Andrés Allamand (d) - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha restado importancia al hecho de que no todos los países vayan a estar representados al más alto nivel en la Cumbre Iberoamericana, incidiendo en que habrá presencia de los 22 y en que, pese a las diferencias ideológicas entre ellos, hay una voluntad de seguir reforzando este formato y de seguir brindando "resultados concretos" a los ciudadanos.

La cumbre que arranca esta tarde en Madrid, ha dicho el ministro antes de la reunión de cancilleres previa a la misma, va a permitir "reafirmar el valor de nuestra comunidad, el deseo de seguir caminando juntos" y también, ha añadido, en un mundo complejo y en cambio, que hacer que la "voz de paz, de diálogo, de concertación, de cooperación, de respeto al Derecho Internacional" se escuche en el mundo.

"En absoluto es un foro venido a menos", ha sostenido Albares, que ha puesto de relieve que al contrario que en otras cumbres "aquí no habrá sillas vacías" sino que los 22 países que integran la Comunidad Iberoamericana estarán representados como mínimo a nivel de ministro de Exteriores, ya que todos ellos se han desplazado hasta Madrid.

En este sentido, ha considerado "un gran éxito" el nivel de participación, ya que habrá diez países representados por sus jefes de Estado y otros tres más nivel de vicepresidentes, es decir más de la mitad, mientras que en otras cumbres, como ocurrió en la última en Cuenca (Ecuador) solo hubo cuatro países al más alto nivel y la representación de otros recayó en niveles muy técnicos.

"Eso demuestra el compromiso", ha valorado el jefe de la diplomacia, que ha aprovechado para recordar que algunos presidentes iberoamericanos no tienen por costumbre viajar fuera de sus países mientras que otros tienen que hacer frente a cuestiones internas que requieren su presencia en el país, como es el caso de la peruana Keiko Fujimori, cuyo país está sufriendo los estragos de 'El Niño'.

Aquellos que no han podido venir, "prácticamente sin excepción", ha dicho Albares "son presidentes que o no viajan o no viajan prácticamente nunca o tienen situaciones internas que les impiden en estos momentos poder hacer este desplazamiento a Madrid de varios días".

El ministro ha englobado en ellos al presidente brasileño, Luiz Inazcio Lula da Silva, recién reelegido, pero no ha querido comentar expresamente la ausencia de la mexicana, Claudia Sheinbaum, cuya presencia se daba prácticamente por segura tras haber quedado a priori superado el desencuentro diplomático en torno a la Conquista con la visita de Felipe VI y el viaje de esta a España el pasado abril a un foro progresista.

LO QUE IMPORTAN SON LOS RESULTADOS

"La asistencia es algo que hay que mirar, pero sobre todo las cumbres se miden por el contenido", ha defendido el ministro de Exteriores, poniendo en valor que de esta cita saldrán "resultados concretos" que beneficiarán a los ciudadanos.

Así, ha citado la nueva Alianza Iberoamericana de la Inteligencia Artificial, la Red Iberoamericana de Reducción del Riesgo de Desastres y Protección Civil, la Carta Iberoamericana de Movilidad Académica y Carta Iberoamericana del Cuidado y Apoyo que se disponen a acordar los líderes este jueves.

En cuanto al hecho de que en la actualidad los países iberoamericanos están gobernados por líderes conservadores o ultraliberales, Albares ha defendido que la Comunidad Iberoamericana "ha sido diversa siempre" en lo que se refiere al "color político de los gobiernos". Es más, ha agregado, su "magia" reside precisamente en que "hemos sabido poner la comunidad y esa voz iberoamericana por encima de nuestras diferencias, que son coyunturales".

"Los gobiernos pasan, la comunidad queda", ha remarcado, asegurando que él lo que constata es que los 22 países quieren "reforzar" la comunidad. "Porque nos sentimos más protegidos por la comunidad cuando actuamos juntos, cuando hablamos juntos, cuando nos concertamos, cuando cooperamos", ha añadido.

TODOS QUIEREN REFORZAR LA COMUNIDAD

En este sentido, ha dicho que ese es el espíritu con el que ha visto que han venido todos los cancilleres, con el de seguir cooperando e impulsando la comunidad, "no de hacerla más pequeña o ralentizarla, sino de hacerla más grande".

Ya en el arranque del encuentro, Albares ha abundado en esta idea, subrayando que la Comunidad Iberoamericana "sigue siendo una comunidad útil, dinámica y comprometida" y agradeciendo a sus homólogos su actitud "constructiva y flexible" en los preparativos de la cumbre y en la declaración final que el Gobierno confía en que pueda salir adelante.

"Es difícil ponerse 22 en torno a la mesa de acuerdo, en ocasiones tenemos visiones con matices distintos, pero todos habéis mostrado un espíritu constructivo, y eso yo os lo quiero agradecer como ministro de Asuntos Exteriores de España", ha rematado.

PARA ALLAMAND, LA CUMBRE DE LA REAFIRMACIÓN

Por su parte, el titular de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), Andrés Allamand, ha coincidido con Albares en la importancia de esta cumbre. Si la primera, la celebrada en Guadalajara en 1991, fue la de la "fundación", ha dicho el que fuera ministro chileno, esta es la de la "reafirmación".

"No solamente hemos ahondado en la cooperación, hemos actualizado las prioridades de la cooperación iberoamericana, poniéndolo a tono con lo que esperan los ciudadanos de nuestros países" sino que también se han "armado un conjunto de resultados concretos" que, según él, "sin ninguna exageración es el conjunto tangible de resultados más importantes quizás desde el inicio de la comunidad".