Albares tiene pendiente el nuevo Reglamento de la Carrera Diplomática que heredó de Laya hace tres años

El retraso genera malestar entre los diplomáticos mientras Exteriores esgrime que el documento no está terminado

MADRID, 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, tiene aún pendiente la aprobación del nuevo Reglamento de la Carrera Diplomática cuya redacción se produjo con su predecesora en el cargo, Arancha González Laya, y viene motivada porque el Tribunal Supremo tumbó el anterior en 2017.

El Supremo anuló por defecto de forma el reglamento aprobado en julio de 2014 por el Gobierno de Mariano Rajoy, al entender que no había sido sometido a negociación colectiva tras el recurso presentado por el Sindicato Independiente del Servicio Exterior del Estado (SISEX).

El alto tribunal no consideró probado que se hubiera ofrecido a esta central sindical participar en la elaboración del texto, como se argumentaba desde la Administración General del Estado, y por tanto no tuvo en cuenta que sí interviniera la Asociación de Diplomáticos Españoles (ADE), que agrupa a más del 60% de los miembros de la Carrera.

En estas circunstancias, con González Laya al frente de Exteriores se llevó a cabo la audiencia e información pública del proyecto de nuevo reglamento, que se dio por cerrada el 24 de noviembre de 2020, según consta en la web del Ministerio de Exteriores, y antes de que Albares tomara el relevo, en julio de 2021, desde el equipo de la ministra se apuntaba a que estaría aprobado antes de que concluyera el año.

LLEGADA DE ALBARES AL MINISTERIO

Sin embargo, la llegada de Albares, quien precisamente es diplomático de carrera, trastocó ese calendario y el reglamento, con el que se busca dar más transparencia y previsibilidad en la designación de puestos en el extranjero, entre otras cuestiones, aún no ha visto la luz.

Y ello pese a que desde Exteriores se indicó a Europa Press en octubre de 2022 que la intención era que fuera aprobado antes de que concluyera ese año. La justificación que se brindó entonces ante la demora fue que un texto de estas características "hay que someterlo a varios procesos de consulta que ralentizan los tiempos".

En aquel momento, según se señaló desde el departamento que encabeza Albares, el texto tenía el aval de la Comisión Superior de Personal, pero faltaban los informes de la Oficina de Calidad Normativa, del Ministerio de Hacienda y del Consejo de Estado, antes de poder llevarlo al Consejo de Ministros para su aprobación.

En los meses siguientes se fueron recabando todos estos informes favorables, a tenor de lo que trasladó el entonces subsecretario de Exteriores, Luis Cuesta, a la ADE en la reunión que mantuvieron con él a principios de enero de 2024.

Entonces, el subsecretario, que es quien se encarga de todo lo relativo a la Carrera Diplomática en el Ministerio, trasladó a los miembros de la junta de la ADE que el Consejo de Estado había dado su dictamen favorable antes de las elecciones del 23 de julio, pero el adelanto electoral había retrasado nuevamente el procedimiento, y que "en principio" no estaban previstos más trámites adicionales, según contó la asociación de diplomáticos.

EXTERIORES SOSTIENE QUE AÚN NO ESTÁ TERMINADO

Desde el departamento que encabeza Albares señalan ahora a Europa Press que el documento "no está terminado" y esgrimen que con la cita con las urnas del año pasado "no ha dado tiempo". Con todo, aseguran que está dentro del plan legislativo del Gobierno pero admiten que no hay ningún plazo previsto para su adopción.

La demora genera malestar en la Carrera Diplomática. El sentir general que trasladan a Europa Press varios diplomáticos es que Albares no tiene ningún interés en este asunto. "No hay voluntad política, el ministro prefiere no estar atado", apunta un diplomático.

"Nunca va a ver la luz", sostiene pesimista otro de ellos, que opina que el ministro prefiere seguir gozando de la "discrecionalidad" y la "arbitrariedad" actuales. "La mayoría lo vemos con escepticismo vista la lentitud", admite un tercero, que apunta a que el nuevo documento impondría "reglas" que restarían libertad de actuación al ministro.

Los diplomáticos, con la ADE a la cabeza, se han quejado en varias ocasiones por la política de nombramientos de Albares, en particular cada vez que se ha nombrado para un puesto de embajador a alguien que no es miembro de la Carrera Diplomática. El argumento en todos estos casos ha sido siempre que el ministro tiene la última palabra a la hora de designar embajadores.

Esta circunstancia no cambiará con el nuevo reglamento, a la luz de la redacción inicial del documento que se sometió a audiencia pública, si bien está por ver cómo queda el texto final.

PROPUESTA INICIAL

La propuesta inicial detalla los requisitos necesarios para el ascenso entre categorías dentro de la Carrera Diplomática, dejando claro que el ascenso a embajador "corresponde de forma discrecional al Consejo de Ministros" a propuesta del titular de Exteriores y puntualizando que, aunque el cargo está "reservado con carácter general" a diplomáticos, el Gobierno puede designar a personas que no pertenecen a este grupo funcionarial.

Por otra parte, el reglamento busca dar respuesta a una de las principales reclamaciones de los diplomáticos: la antelación con la que conocen sus nuevos destinos en el extranjero para poder preparar así su traslado --mudanza, vivienda, búsqueda de centros educativos para los hijos--.

En este sentido, la fecha de convocatoria general anual de puestos en el extranjero, a la que en la jerga diplomática se conoce como 'bombo', se adelanta desde febrero hasta octubre del año anterior. Con ello, el listado definitivo se conocerá en diciembre mientras que la incorporación a la nueva plaza se producirá a partir del 30 de junio.

También fija el periodo en el que, a priori, deben estar los diplomáticos en sus distintos puestos, que se dividen por categorías en función de las condiciones de los países de destino, siendo los de Clase A los más 'fáciles' --en general países europeos-- y los de clase C Especial los más complicados y en los que por tanto la estancia es inferior.

Asimismo, se deja claro que los diplomáticos no podrán encadenar puestos en el exterior por más de nueve años seguidos y tampoco podrán estar en servicio activo en España durante más de ocho años seguidos sin pasar por un puesto fuera del país.