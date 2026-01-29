Albares ve "impensable" que la UE no esté en las negociaciones de paz de Ucrania y teme que no haya ni un alto el fuego

Archivo - El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, junto a la Alta Representante, Kaja Kallas, y sus homólogos europeos en Bruselas. - FRANCOIS LENOIR // EUROPEAN COUNCIL - Archivo

BRUSELAS 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha lamentado que el bloque comunitario no esté sentado en la mesa para negociar la paz de Ucrania, y ha expresado su preocupación de que no se llegue pronto ni siquiera a un alto el fuego porque Rusia "no quiere" parar su agresión.

Así ha respondido al ser preguntado antes de asistir a la reunión de ministros de Exteriores de los Veintisiete que se celebra este jueves en Bruselas sobre qué opina de que la UE no esté en las negociaciones por Ucrania a tres bandas con Rusia y Estados Unidos que empezaron la semana pasada en la capital de los Emiratos Árabes Unidos, Abu Dhabi.

"La paz que salga de cualquier negociación con respecto a Ucrania es también el futuro esquema de seguridad de Europa. Y por lo tanto, me parece impensable que Europa no esté sentada en esa mesa", ha indicado el jefe de la diplomacia española, añadiendo que no obstante la decisión sobre el futuro de Ucrania pertenece "en primer lugar a los ucranianos".

Albares ha proseguido afirmando que "desgraciadamente" no ve "en estos momentos" un futuro de paz en Ucrania porque "ni siquiera" cree posible que pronto se establezca un alto el fuego, entre otros motivos porque Rusia "no quiere" y continúa con sus bombardeos a ciudades ucranianas. "Ojalá me equivoque", ha agregado.

En este sentido, ha reivindicado que España hará "todo lo que esté en su mano" para conseguir "una paz justa y duradera", y que también "está haciendo un esfuerzo especial" y va a proveer por valor de un millón de euros generadores a Kiev para ofrecer electricidad y calefacción a 28.000 ucranianos frente a los ataques rusos contra infraestructuras energéticas que estás generando cortes eléctricos en todo el país.