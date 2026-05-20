Albares ve "monstruoso" el trato de Ben Gvir a los detenidos de la flotilla y exige "disculpas públicas" a Israel

1088974.1.260.149.20260520162300 El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha calificado de "monstruoso" e "indigno" el vídeo del ministro ultra israelí Itamar Ben Gvir increpando a los activistas de la flotilla a Gaza detenidos por Israel, entre los que hay españoles, y ha anunciado que se ha procedido a convocar a la encargada de negocios israelí, Dana Erlich, para exigir la disculpa del Gobierno de Benjamin Netanyahu.

"He podido ver un vídeo monstruoso, inhumano, indigno, donde miembros de la flotilla eran injustamente y de manera humillante tratados por un ministro israelí y la Policía", ha comentado Albares en declaraciones a la prensa en Berlín, donde se ha reunido con su homólogo alemán, Johann Wadepuhl.

Albares se refería así a las imágenes compartidas en redes sociales por Ben Gvir en las que se le ve ondeando una bandera israelí y paseándose entre los activistas de la flotilla esposados y arrodillados con la cara contra el suelo en el puerto de Ashdod. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, le ha desautorizado, asegurando que su tratamiento "no está en línea con los valores y normas del Estado de Israel".

Ben Gvir, ha recordado, "hace mucho tiempo que está sancionado por España y tiene prohibida su entrada en nuestro país" y ha destacado que "en breves fechas ocurrirá igual a escala de toda la Unión Europea".

Entre los detenidos, según ha confirmado Albares hay españoles. "En estos momentos estamos a la espera de que nos comuniquen oficialmente el número de españoles", ha dicho, precisando que su departamento estima que serían 44.

LA ENCARGADA DE NEGOCIOS, CONVOCADA DE NUEVO

"Exijo disculpas públicas a Israel", ha proseguido, anunciando que ha procedido a convocar "urgentemente" en el Ministerio a la encargada de negocios israelí en Madrid, Dana Erlich, "para trasladarle todo nuestro rechazo, toda nuestra repulsa y toda nuestra repugnancia por ese trato absolutamente abominable e inaceptable".

Esta es la segunda vez en 24 horas que Erlich, máxima representante del Gobierno de Netanyahu en España ya que desde mayo de 2024 no tiene embajador, es convocada en Exteriores, ya que la víspera ya tuvo que acudir después de que se produjera la primera interceptación de embarcaciones de la flotilla en aguas internacionales y la detención de los primeros españoles.

Por lo que se refiere a los españoles detenidos, ha indicado que en las últimas horas ha llegado ya un segundo grupo de activistas de la flotilla al puerto israelí de Ashdod, después de lo que hiciera esta mañana un primer grupo, y el Gobierno está a la espera de que Israel les notifique la identidad de todos ellos y a qué centro penitenciario se les va a trasladar.

Una vez esto ocurra, el cónsul español ya ha solicitado poder visitarles, después de que no se le haya permitido hacerlo en el puerto en el que han sido desembarcados, ha aclarado el ministro, que también ha dado instrucciones para enviar una nota verbal a Israel con el mismo mensaje que se va a trasladar a la encargada de negocios y advirtiendo de que el Estado de Israel es "responsable" de lo que le pueda ocurrir a los españoles.

"Desde el Gobierno de España exigimos su liberación inmediata", ha reclamado el ministro, esgrimiendo que "han sido detenidos ilegalmente en aguas internacionales donde Israel no tiene ningún derecho a tocar a ningún español". Además, ha pedido a Israel que respete el Derecho Internacional y los derechos de los españoles, que estaban "realizando una misión pacífica y humanitaria".

SANCIONES CONTRA ABUKESHEK

Por lo que se refiere a las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra el hispano-palestino Saif Abukeshek, quien fue detenido el mes pasado por Israel por participar en otra flotilla rumbo a Gaza y estuvo diez días encarcelado, Albares ha reiterado que no hay ninguna prueba en su contra.

Abukeshek, ha dicho el ministro, "es un ciudadano español con todos sus derechos" y el informe que él mismo solicitó tras su detención por Israel dejó claro que "no existe ningún vínculo" con el grupo terrorista Hamás, como pretenden tanto el Gobierno israelí como el estadounidense.

Además, ha recordado que compareció en tres ocasiones "ante una autoridad judicial israelí que en ningún momento ni siquiera sugirió que pudiera haber algún vínculo con Hamás". "Por lo tanto, rechazamos cualquier acusación en ese sentido", ha rematado.