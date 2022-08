Alberto Fernández (PP) recuerda que el PSOE "se cansó de repetir" que no había acuerdo con Casado en el CGPJ

El presidente del Partido Popular de Cataluña, Alejandro Fernández, interviene durante el XIV congreso del Partido Popular catalán, a 23 de julio de 2022, en Barcelona, Cataluña (España). El acto gira en torno a la reelección de Manu Reyes, ex alcalde de

El presidente del Partido Popular de Cataluña, Alejandro Fernández, interviene durante el XIV congreso del Partido Popular catalán, a 23 de julio de 2022, en Barcelona, Cataluña (España). El acto gira en torno a la reelección de Manu Reyes, ex alcalde de - Kike Rincón - Europa Press

BARCELONA, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Cataluña, Alejandro Fernández, ha asegurado que desconoce si había un acuerdo entre el PP y el PSOE para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ): "Yo recuerdo siempre a Pedro Sánchez acusando a Pablo Casado de que no había acuerdos. Yo no sé dónde está el acuerdo, yo no conozco el acuerdo".

"He visto una filtración de un medio, pero no se puede hablar con esta ligereza de que hubo un acuerdo entre el PSOE y el PP en época de Casado, porque el PSOE se cansó de repetir que el PP bloqueaba también en aquella época", ha sostenido este viernes en una entrevista en RNE recogida por Europa Press.

Fernández ha subrayado la voluntad de su partido de llegar a acuerdos, y se ha preguntado por qué no se hizo público el acuerdo al que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dijo que había llegado con el exlíder del PP Pablo Casado.

"Yo hago una pregunta: si se produjo un acuerdo con Pablo Casado ¿por qué no lo hizo público el PSOE, por qué no se hizo público?", ha insistido.

También ha afirmado que no contribuye a llegar a un entendimiento "andar escarbando en estas cuestiones de politiqueo, lanzar estos rumores o medias verdades".