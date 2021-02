Alcalde socialista de Jaén critica a Carmen Calvo tras la decisión de Defensa de llevar a Córdoba una base logística

JAÉN, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Jaén, Julio Millán (PSOE), ha recordado a Carmen Calvo que es "vicepresidenta de España, de todos los españoles, también de Jaén y no sólo de Córdoba" después de que el Ministerio de Defensa haya descartado la candidatura de Jaén y haya optado por la capital cordobesa para albergar una de las bases logísticas del Ejército de Tierra en el marco del Plan de Concentración de Órganos Logísticos Centrales del Ejército, conocido como Colce.

Millán, que ha comparecido en rueda de prensa acompañado por todos los concejales socialistas, ha subrayado que no le gustaría pensar que "la decisión final se haya visto afectada por una decisión personal de una vicepresidenta del Gobierno de España sin valorar otros criterios" ya que basarse en "deseos personales" para optar por Córdoba sería "un insulto y una falta de respeto que no podemos admitir, no sólo en Jaén capital sino en toda la comunidad".

El alcalde ha subrayado que el pasado 24 de diciembre recibió la llamada de la secretaria de Estado de Defensa, Esperanza Casteleiro, confirmando las posibilidades de la candidatura de la ciudad de Jaén por lo que ya se comenzó a trabajar en todos los aspectos necesarios para albergar una infraestructura de este tipo cuya inversión iba a correr a cargo del conjunto de administraciones jiennenses.

"Entiendo como alcalde que tiene que haber una rectificación por parte del Gobierno de España, por parte del Ministerio de Defensa y que se corrija esta decisión errónea", ha dicho Millán, al tiempo que ha exigido que se "paralice la decisión y el expediente en el que se ha trabajado y que podamos conocer y aclarar qué ha pasado en este procedimiento porque nos merecemos una explicación".