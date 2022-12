El alcalde de Valencia no cree oportuno un homenaje a Barberá: "Su familia está sometida a un proceso judicial"

VALENCIA, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valencia y miembro de Compromís, Joan Ribó, ha indicado este jueves respecto a un homenaje o reconocimiento a la anterior alcaldesa de la ciudad por el PP, Rita Barberá, que el momento no es "oportuno" y ha señalado que se debe tener en cuenta que su "entorno, su familia", se encuentra "sometida a un proceso judicial".

Ribó se ha pronunciado de este modo tras la conferencia que ha ofrecido en el Fórum Europa Tribuna Mediterránea, preguntado por su opinión respecto al homenaje o reconocimiento que desde ámbitos del PP se plantea para reparar la memoria Barberá.

"Me parece que en estos momentos es importante que tengamos en cuenta que el entorno de la anterior alcaldesa, me refiero a su familia en concreto, está sometido a un proceso judicial", ha expuesto en alusión al caso Azud. "Entonces, sin entrar en más detalles, evidentemente ese es el momento que no es oportuno", ha agregado el primer edil.