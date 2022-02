Alfonso Guerra, sobre el Rey emérito: "Dos veces ha dado el pase a la democracia y ahora le quieren lanzar al basurero"

MADRID, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El exvicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra ha afeado las críticas hacia el Rey emérito alegando que "es una injusticia" que alguien que "por dos veces ha dado el pase a la democracia en España" ahora se le quiera "lanzar al basurero". "Me niego", ha zanjado.

Así se ha manifestado durante su intervención de este viernes en el debate 'Desmemoria de la Transición', organizado por el centro cultural 'La Térmica', en Málaga, que ha sido moderado por los periodistas Teodoro León Gross y José Antonio Montano.

Sobre el Rey emérito, Guerra ha recordado que "tuvo la oportunidad de recibir todos los poderes de un dictador" y ha puesto en valor que los rechazase y que apostase por "una democracia que funcionase".

Además, ha subrayado que volvió a "elegir la democracia" tiempo después cuando ocurrió el golpe de Estado del 23-F. "Él, por dos veces, decidió que hubiera democracia. Esto no solo no había ocurrido nunca en España, no ha ocurrido en ninguna parte del mundo", ha reclamado Guerra.

Asimismo, el exdirigente del PSOE ha subrayado que "la monarquía se ha votado en tres ocasiones". "En el Senado, en el Congreso de los Diputados, y por votación popular en referéndum", ha explicado, al tiempo que ha añadido que "no hay una monarquía en el mundo que pueda ser tan legítima" como la española.

En este sentido, ha calificado de "ejemplar" el papel del Jefe de Estado durante la Transición y ha expresado que las leyes están para "tomar una decisión adecuada" en referencia a "si ha tenido problemas de finanzas".

Por ello, el que fue vicepresidente desde el año 1982 hasta 1991 ha subrayado que "se niega rotundamente" a que una gestión personal que "desde luego no tiene buen aspecto" pueda "eclipsar" la labor que ha hecho Juan Carlos I en la democracia.

"Es tan injusto que me daría vergüenza. No tengo ningún compromiso por la persona, pero es que uno tiene que ser digno durante toda la vida, y hay que ser digno cuando una persona se comporta bien y digno cuando una persona se comporta mal para condenarla, pero no hay que tapar lo bueno que ha hecho porque los seres humanos somos así", ha añadido Guerra.

LEY DE AMNISTÍA

Preguntado por la petición de revisión de la ley de amnistía, el exvicepresidente ha expresado que es una "operación de falsificación de la historia" que se le acuse de haber sido impuesta por la derecha tras el franquismo.

"En los últimos años de la dictadura, en las manifestaciones, se llevaban pancartas que pedían libertad, amnistía y estatuto de autonomía. Y fue la izquierda quien reivindicó la ley de amnistía", ha asegurado Guerra.

Así, ha rememorado que cuando la ley se lleva a la Cámara "solo hay un grupo que se niega, que es el de Fraga, el de la dictadura". Por ello, ha reprochado que "ahora llegan unos diciendo que la derecha obligó a la izquierda". "Están falsificando la historia, y lo saben. Es un acto fallido e innoble", ha finalizado.

GOBIERNO DE CUOTAS

Por otra parte, sobre el Ejecutivo entre PSOE y Unidas Podemos, Alfonso Guerra ha opinado que "no es un Gobierno de coalición" sino uno de "cuotas", pues, a su juicio, no es Pedro Sánchez quien nombra y cesa a los ministros. "Dimite el ministro de Universidades, y ¿qué hace el presidente? ¿Nombra a uno? No, lo nombra la alcaldesa de Barcelona", ha apuntado.

Igualmente, ha explicado ser "pesimista" con la situación política actual en España, "sobre todo con respecto a la polarización", y ha censurado que los partidos "llamémoslos del centro", en referencia, principalmente al PP y PSOE, no "aíslen" a los partidos "de extremos", sino que "los apoyan y los ayudan". "Considero que es un error grave", ha dicho Guerra.