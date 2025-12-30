Alfonso Serrano (PP) asegura que las auditorías del PSOE no tienen "ninguna" credibilidad, "como las encuestas del CIS"

Archivo - El senador del PP Alfonso Serrano y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a su llegada a un pleno de la Asamblea de Madrid, a 20 de noviembre de 2025, en Madrid (España) - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP en Madrid, Alfonso Serrano, ha asegurado este martes que las auditorías del PSOE no tienen "ninguna" credibilidad y las compara con las encuestas del CIS "de Tezanos".

Así ha respondido el 'popular' a la auditoría externa que ha solicitado el PSOE para demostrar que no existe financiación irregular en el partido, en una entrevista en 'En boca de todos' de 'Cuatro' recogida por Europa Press.

En este sentido, Serrano ha defendido su punto de vista recordando que el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, hizo una auditoría antes de que se diesen a conocer "los hechos probados", haciendo referencia a los diferentes escándalos que involucran al Ejecutivo.

Esta auditoría, según ha memorado, se concluyó asegurando que "las contrataciones de personal y toda la gestión había sido correcta". Sin embargo, a pesar del veredicto, ha recordado que "han salido las contrataciones" de "las sobrinas" del exministro de Transportes José Luis Ábalos, ahora en prisión provisional.

NO VAN A APARECER "LAS BOLSAS DE DINERO" EN LA CONTABILIDAD

Asimismo, ha señalado que "esa señora que, con bolsas de papel, llevó decenas de miles de euros a Ferraz", no va a aparecer en la contabilidad del partido.

Por ello, ha sostenido que se debería "seguir con esos indicios" que han dado pie a la investigación policial y que se llegue "hasta las últimas consecuencias" de todos los escánaldos que "envuelven al PSOE y al Gobierno de Pedro Sánchez".

Dicho esto, ha pedido que se descubra si los "trapicheos" por los que se acusa a los exsecretarios de Organización del PSOE, Ábalos y Santos Cerdán, eran para el "enriquecimiento propio o del partido".