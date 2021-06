Consejera catalana de Exterior garantiza que el Govern mantendrá su acción exterior y critica al Tribunal de Cuentas

Estudia crear "delegados sin delegación" y promover el retorno del talento catalán en el extranjero

BARCELONA, 30 (EUROPA PRESS)

La consellera de Acción Exterior y Gobierno Abierto de la Generalitat, Victòria Alsina, ha garantizado este miércoles que el Govern mantendrá la acción exterior, y ha sostenido que la causa del Tribunal de Cuentas contra excargos del Govern representa un intento de negar esta acción exterior a la Generalitat.

"Para mí la acción exterior es completamente legítima. Ni el Estatut recortado tras la sentencia del Tribunal Constitucional eliminaba la posibilidad de hacer acción exterior", ha resaltado Alsina en su primera comparecencia como consellera en la comisión de Acción Exterior, Transparencia y Cooperación del Parlament.

Alsina ha dicho que ha explicado ante medios internacionales el caso del Tribual de Cuentas, porque este organismo no se entiende bien en el extranjero porque no es homologable, y para destacar "la diferencia con el 9N y el 1-O", porque no hubo una prohibición explícita de los tribunales de impulsar la acción exterior.

Ha asegurado que el informe del Consejo de Europa representa un antes y un después en las relaciones exteriores: "Es la primera gran victoria política. Ya había habido judiciales, esta es política. No es de obligado cumplimiento, pero creo que todos veremos que el Tribunal de Estrasburgo y las instituciones europeas tendrán en cuenta esta resolución".

Ha subrayado que la acción exterior es fundamental, pero también el gobierno abierto, la transparencia, la participación y la cooperación, por lo que su Conselleria también los priorizará, y ha avanzado que estudiará proyectos como el voto exterior electrónico: "Hay margen de maniobra para hacerlo".

También analizará la posibilidad de crear una red de "delegados sin delegación" que cree posible en un mundo digital postcovid, y trabajará reordenar a nivel estratégico el mapa de delegaciones; para que el catalán sea oficial en la UE, y para tratar de materializar que el 0,7% del PIB se destine a proyectos de cooperación.

Ha abogado por trabajar en asuntos como crear una red de responsables de datos municipales; la coordinación entre departamentos de la Generalitat; asegurar que todos los ayuntamientos puedan hacer acción exterior; fortalecer la comunidad catalana en el exterior; y promover el "retorno del talento catalán" que se trasladó al extranjero.

FONDOS EUROPEOS

Alsina, que ha dicho que abordarán con discreción pero con decisión en la acción exterior, ha destacado que trabajan en proyectos que quieren poder financiar con los fondos europeos, y para recibir el máximo posible para hacerlos realidad: "Como consellera me pelearé por cada euro que venga de los Next Generation para hacer posibles estos proyectos".

Ha dicho que la Conselleria parece haber sido hecha a medida para ella porque corresponde a su experiencia previa, y ha asegurado que desde el ámbito académico "cobraba más y vivía más tranquila", pero que decidió liderar la Conselleria porque representa un honor para ella.

DIPLOCAT Y TRIBUNAL DE CUENTAS

El diputado del PSC-Units David Pérez ha rechazado el planteamiento de Alsina de que haya delegados sin delegación física: "Parece una cosa más pensada para dar cargos sin competencia", y ha asegurado a Alsina que los socialistas le tienden la mano, pero le ha pedido cumplir el principio de lealtad institucional con el Gobierno central.

Alberto Tarradas (Vox) ha pedido cerrar el Diplocat, por ser una "madriguera de corruptelas", ha dicho después de que el Tribunal de Cuentas haya pedido una fianza de 5,4 millones a excargos de la Generalitat por fondos destinados a las delegaciones del Govern en el exterior y al Diplocat, consorcio al que Alsina ha expresado su apoyo.

Matías Alonso (Cs) ha criticado la referencia de Alsina al informe del Consejo de Europa, porque considera que es papel mojado y que su redacción es una consecuencia de la "propaganda" de la Generalitat y de la inacción del Gobierno central, y le ha avisado de que no se lo pondrán fácil en este sentido.

La diputada por el PP Lorena Roldán ha negado que haya venganza o instrumentalización del Tribunal de Cuentas: "A veces cree el ladrón que todos son de su condición, y si alguien instrumentaliza las instituciones son el PSOE y Unidas Podemos, con una enmienda a la justicia concediendo los indultos".

"LA REPRESIÓN", NUNCA UN LÍMITE

Desde la CUP, Carles Riera se ha referndio al Tribunal de Cuentas como a un tribunal de excepción, y ha defendido que la Generalitat tiene derecho de desarrollar una diplomacia pública y una política exterior propia, ante lo que Alsina ha asegurado: "La represión nunca será un límite para mí ni para ninguno de los delegados ni cargos de la Conselleria".

La diputada de los comuns Susanna Segovia ha expresado el apoyo de su formación a los afectados por la causa del Tribunal de Cuentas, y también a la acción exterior de la Generalitat ante una "instrumentalización de un nuevo organismo por parte del PP para intentar acabar por la puerta de atrás con el intento de encontrar soluciones políticas".

Francesc de Dalmases (Junts), que ha asegurado su apoyo a Alsina, ha criticado también la causa del Tribunal de Cuentas: "Si esto es paz y esto es concordia, no podemos imaginar lo que pasaría si la situación no es de concordia y no es de paz".

Desde ERC, la exconsellera y exdelegada del Govern ante la UE Meritxell Serret ha agregado que el Tribunal de Cuentas es un "organismo de amigos y familiares que lo que hace es perseguir la disidencia política" y que pretende amordazar la acción exterior, según ella.