(AMP) Cuerpo buscará un "gran pacto nacional" sobre inteligencia artificial con agentes sociales y políticos

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, atiende a los medios en la Delegación del Gobierno de Ceuta, a 24 de agosto de 2026, en Ceuta (España). Cuerpo ha visitado Ceuta con el objetivo de abordar el apoyo econó - Marcos Moreno - Europa Press

SANTANDER 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha anunciado que el Gobierno trabajará "hacia un nuevo contrato social en el ámbito de la inteligencia artificial (IA)", mediante un "gran pacto nacional" que incorpore a los agentes sociales y políticos.

"Vamos a trabajar desde el Gobierno hacia un nuevo contrato social en el ámbito de la inteligencia artificial. Un gran pacto nacional que incluya agentes sociales y políticos para entre todos dar forma a este nuevo futuro", ha señalado Cuerpo durante el cierre institucional de la 40 edición del 'Encuentro de la Economía Digital y las Telecomunicaciones' de Ametic, que tiene lugar esta semana en Santander en el marco de los cursos de verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).

El ministro ha adelantado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, promoverá en las próximas semanas la firma de un acuerdo tripartito con los agentes sociales, con el objetivo de situar el diálogo social como "un pilar central" en el desarrollo tecnológico y en la distribución de sus beneficios.

CONFIANZA Y SEGURIDAD

Cuerpo ha indicado que el acuerdo deberá mantener la confianza y la seguridad de las personas "en el centro del proceso".

"El diálogo social [debe ser] un pilar central, clave en este desarrollo tecnológico y en la distribución de los beneficios del desarrollo tecnológico en nuestro país", ha afirmado el vicepresidente primero.

Asimismo, ha señalado que este acuerdo será el "punto de partida" para afrontar la transformación ligada a la inteligencia artificial y ha asegurado que el proceso contará con expertos, sociedad civil y actores de los ámbitos empresarial, científico, sanitario, educativo e industrial. "Lo haremos juntos", ha concluido Cuerpo.

AÚN NO SE HAN PRODUCIDO REUNIONES

Posteriormente, en declaraciones a los medios, Cuerpo ha señalado que una tecnología "tan disruptiva" como la IA plantea retos, pero también "enormes oportunidades", y ha defendido que se establezcan las condiciones para aprovecharlas y que sus beneficios se distribuyan "de manera justa entre la ciudadanía".

"Lo que proponemos para las próximas semanas es la firma de un acuerdo tripartito, un acuerdo con los agentes sociales liderado por el presidente del Gobierno para ser capaces de sentar las bases de los elementos necesarios en esta transición", ha explicado el ministro.

Cuerpo ha citado entre esos elementos los ámbitos laboral, regulatorio, tecnológico, de desarrollo de infraestructuras, inversión, financiación y educación. También ha indicado que, además de los agentes sociales, el proceso contará con la sociedad civil, las universidades, los expertos, la academia y las empresas.

"Vamos entre todos a transformar nuestro país con el impacto de la inteligencia artificial [...] para potenciar sus beneficios", ha afirmado.

Preguntado por la existencia de reuniones previas con el presidente del Gobierno sobre este acuerdo, Cuerpo ha respondido que "todavía" no las han tenido, aunque ha indicado que ha estado en contacto con los agentes sociales durante los últimos días.

"El anuncio yo creo que es importante porque consiste en dar respuesta como país a este enorme reto para transformarlo, como he dicho, en oportunidades", ha añadido.

INSTA A DECIDIR "QUIÉN VA A CONTROLAR" LA IA

Cuerpo ha afirmado que la IA puede abrir escenarios "más optimistas" o "más pesimistas" y ha señalado que la diferencia dependerá de "quién va a controlar esta tecnología", quién capture sus ganancias y de la capacidad de adaptación al cambio.

"Estos dos escenarios no se distinguen por las capacidades tecnológicas o los avances de la tecnología en materia de inteligencia artificial. Se distinguen por cómo seamos capaces de responder a tres elementos distintivos", ha manifestado.

El ministro ha planteado tres cuestiones: "¿Quién va a controlar esta tecnología?", "¿quién va a ser capaz de capturar las ganancias que se van a derivar de estas nuevas tecnologías?" y "¿cuánto tiempo vamos a tener como capacidades para adaptarnos a este cambio disruptivo?".

"Cómo seamos capaces de responder a estas preguntas va a depender en gran medida que acabemos acercándonos a un futuro más optimista o a un futuro más pesimista", ha añadido.

RESPUESTA DE PAÍS Y EUROPEA

El ministro ha defendido que las decisiones sobre inteligencia artificial son "decisiones de país" que, en ocasiones, trascienden el ámbito nacional y requieren de una aproximación europea o multilateral.

"Queremos que España se adelante a la respuesta de estas tres preguntas, se adelante a estas decisiones", ha afirmado Cuerpo, quien ha apostado por que el país lidere no solo el desarrollo tecnológico, sino también que sus beneficios sean "amplios" y se distribuyan "de manera justa".